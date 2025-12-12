Podcast
Deportes

César Ramos pitará la Final de vuelta entre Toluca vs Tigres

La Comisión de Árbitros designó a César Arturo Ramos para dirigir la Final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres. Diana Pérez estará a cargo del VAR

La Comisión de Árbitros apostó por la experiencia para el duelo del próximo domingo en La Bombonera, donde se definirá al nuevo campeón entre Toluca y Tigres.

El elegido fue César Arturo Ramos Palazuelos, uno de los silbantes mexicanos con mayor trayectoria internacional, mientras que el VAR quedará en manos de Diana Stephania Pérez Borja.

Un silbante de talla mundial para un duelo decisivo

Con presencia en Copas del Mundo, Mundiales de Clubes y varias Finales de Liga MX, Ramos Palazuelos encabezará el cuerpo arbitral.

Su designación busca dar certeza en un partido que promete intensidad, luego del triunfo 1-0 de Tigres en la Ida disputada en el Estadio Universitario.

Equipo arbitral designado:

  • Árbitro central: César Arturo Ramos
  • Asistente 1: Alberto Morín
  • Asistente 2: Marco Antonio Bisguerra
  • Cuarto árbitro: Luis Enrique Santander
  • VAR: Diana Stephania Pérez Borja
  • AVAR: Erick Yair Miranda

Cabe señalar que la presencia de Pérez Borja en el VAR fue destacada por la Comisión como parte del impulso a la profesionalización arbitral sin distinción de género.

La ida dejó polémica y presión para el cierre

Tigres llega con ventaja mínima gracias a un error garrafal del portero Hugo González, que derivó en el gol de Ángel Correa.

Toluca, además, sufrió la expulsión de Robert Morales en tiempo agregado, lo que complica el panorama para la vuelta.

Pese al descalabro, los Diablos aún mantienen vivo el sueño del título. A diferencia de las fases previas, la posición en la tabla no influye en la Final: el campeón se decidirá únicamente por marcador global.

hugo-gonzalez-portero-toluca.jpg

Todo puede pasar en La Bombonera

Si Toluca gana por un gol de diferencia, sin importar el marcador, se jugarán tiempos extra y, de ser necesario, penales.

Por su parte, Tigres buscará administrar la ventaja y coronarse de visitante, mientras que el estadio mexiquense promete un ambiente al límite.


