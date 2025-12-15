Arrestan a cinco por planear ataque terrorista en California

Autoridades federales arrestaron a cinco personas tras ser sospechosos de llevar a cabo una serie de atentados al sur de California, durante las celebraciones de Año Nuevo en Estados Unidos.

Estos detenidos formaban presuntamente parte de un grupo "de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista" y planeaban una serie de explosiones en contra de agentes del ICE.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, anunció que la detención del quinto presunto partícipe se registró en la ciudad de Nuevo Orleans.

Autoridades no han revelado las identidades de los detenidos, pero se espera que se compartan durante una rueda de prensa en Los Ángeles.

Las redes sociales vinculadas con dicha agrupación cuentan con 862 seguidores, donde se comparten imágenes relacionadas con las protestas en contra de las políticas migratorias de Trump, así como del apoyo a Palestina.





