Escena

Arrestan a Kiefer Sutherland por presunta agresión en LA

Kiefer Sutherland fue arrestado en Los Ángeles por presuntas amenazas criminales a un conductor de transporte compartido; pagó fianza y enfrentará audiencia

  • 14
  • Enero
    2026

El actor Kiefer Sutherland, conocido por su papel de Jack Bauer en la serie 24, fue arrestado la madrugada del lunes 12 de enero de 2026 en Los Ángeles, tras una presunta agresión contra un conductor de un servicio de transporte compartido.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), los hechos ocurrieron alrededor de las 00:15 horas, cerca de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue, en una concurrida zona de Hollywood.

Presuntas amenazas y agresión

Según el reporte policial, Sutherland ingresó al vehículo y agredió físicamente al conductor, además de proferir amenazas criminales, lo que motivó la intervención de las autoridades.
El LAPD aclaró que la víctima no sufrió lesiones que requirieran atención médica en el lugar.

EH UNA FOTO - 2026-01-14T110502.727.jpg

El actor fue detenido en el sitio por sospecha de amenazas criminales, delito considerado grave bajo la sección 422 del Código Penal de California.

Fianza y proceso legal

Sutherland fue fichado alrededor de las 4:00 de la madrugada y liberado horas después tras pagar una fianza de 50 mil dólares.

Su primera audiencia judicial está programada para el 2 de febrero de 2026, en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

EH UNA FOTO - 2026-01-14T110520.616.jpg

Hasta el momento, representantes del actor no han emitido comentarios sobre el incidente. La investigación permanece abierta.

Antecedentes y trayectoria

Esta no es la primera vez que el actor enfrenta problemas legales. En el pasado, Sutherland tuvo arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol en 2004 y 2007, así como otros incidentes menores.

Kiefer Sutherland, hijo de los actores Donald Sutherland y Shirley Douglas, es una figura reconocida del cine y la televisión.

Además de 24, ha participado en películas como Cuenta Conmigo, Los Muchachos Perdidos, Algunos Hombres Buenos y Melancolía, consolidando una carrera de décadas en la industria del entretenimiento.


Comentarios

