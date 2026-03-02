Aumenta Francia arsenal nuclear y despliega aeronaves en aliados

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país incrementará el número de ojivas nucleares y permitirá el despliegue temporal de aeronaves con capacidad nuclear en naciones aliadas como parte de una nueva estrategia de disuasión.

Desde la base militar de L’Ile Longue, en el noroeste francés, donde se encuentran los submarinos con misiles balísticos del país, el mandatario confirmó el giro en la política de defensa.

“He decidido aumentar el número de ojivas de nuestro arsenal. Mi responsabilidad es garantizar que nuestra disuasión mantenga, y mantendrá en el futuro, su asegurado poder destructivo”, señaló Macron.

Cabe señalar que será la primera vez que Francia amplía su arsenal nuclear desde al menos 1992.

Despliegues temporales en países aliados

Macron explicó que la nueva doctrina contempla el envío temporal de elementos de las fuerzas aéreas estratégicas francesas a países aliados, aunque dejó claro que el control sobre el uso del armamento seguirá exclusivamente en manos del presidente francés.

“La nueva postura contemplará el despliegue temporal de elementos de nuestras fuerzas aéreas estratégicas en países aliados”, señaló, pero subrayó que no habrá reparto en la toma de decisiones sobre el uso de armas nucleares.

Francia ya inició conversaciones con Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca sobre este esquema de cooperación.

Europa busca garantías de seguridad

El anuncio ocurre en un contexto de creciente incertidumbre en Europa sobre el compromiso de Estados Unidos con el llamado “paraguas nuclear”, especialmente ante las tensiones recurrentes con el presidente Donald Trump.

Varios gobiernos europeos han manifestado dudas sobre la continuidad de la protección nuclear estadounidense, diseñada históricamente para garantizar la defensa de los aliados de la OTAN frente a amenazas externas.

Francia es actualmente la única potencia nuclear dentro de la Unión Europea, mientras que el Reino Unido, fuera del bloque pero miembro de la OTAN, es el único otro país europeo con capacidad nuclear.

Cabe recordar que en julio pasado, París y Londres firmaron una declaración que permite que sus fuerzas nucleares, aunque independientes, puedan ser coordinadas.

Por su parte, Macron dejó claro el mensaje de disuasión frente a cualquier potencial adversario.

“Si tuviéramos que usar nuestro arsenal, ningún Estado, por poderoso que sea, podrá protegerse de él, y ningún Estado, por vasto que sea, se recuperará de ello”, advirtió.

El mandatario también recordó que cualquier decisión sobre el uso de armas nucleares seguirá siendo prerrogativa exclusiva del presidente francés.

Comentarios