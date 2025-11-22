Cerrar X
AP_25326547498073_72c9a9cfcb
Deportes

Chelsea vence 2-0 a Burnley y recorta distancia con el Arsenal

Arsenal enfrenta este domingo al Tottenham y el Manchester City puede recuperar el segundo puesto cuando juegue más tarde contra el Newcastle

  • 22
  • Noviembre
    2025

Chelsea redujo la diferencia con el Arsenal, líder de la Liga Premier, a tres puntos al vencer el sábado 2-0 al Burnley.

Pedro Neto y Enzo Fernández anotaron en Turf Moor y el Chelsea se movió provisionalmente al segundo lugar.

Arsenal enfrenta este domingo al Tottenham y el Manchester City puede recuperar el segundo puesto cuando juegue más tarde contra el Newcastle.

Neto adelantó a Chelsea a los 37 minutos con su segundo gol en el mismo número de partidos y su cuarto de la temporada.

Fernández aseguró la victoria al 88 con un disparo a ras desde dentro del área.

Burnley se mantuvo un lugar por encima de la zona de descenso en el puesto 17, pero podría ser arrastrado a los últimos tres dependiendo de los resultados del resto de la jornada.

West Ham, en el puesto 18, enfrenta más tarde al Bournemouth, y Nottingham Forest, en el puesto 19, visitará el campo del campeón defensor Liverpool.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25316571032635_9a51be8134
Oscar, exjugador del Chelsea, dado de alta tras susto cardíaco
G5_RLW_Hi_XUA_Afm_Sg_766fcfd871
Ejército y GN decomisan arsenal y droga en Michoacán
AP_25312563928173_8a3ff46cc5
Tottenham y Man United empatan 2-2 en la Liga Premier
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_78_a7e81faa25
Patrulla de Fuerza Civil se vuelca sobre Anillo Vial
INFO_7_UNA_FOTO_83_5ceb0a25ab
Tigres se enfrenta al América en la Gran Final de Liga Mx Femenil
INFO_7_UNA_FOTO_80_408245ee1a
Destaca Nuevo León como caso de innovación digital en Gov3 Summit
publicidad

Más Vistas

4f7fa1c1_cf8f_47a5_b493_41317d8e3a10_f17b077fd2
Caen siete escoltas por muerte del homicida de Carlos Manzo
escena_cazzu_belinda_b5bbcbbf51
Belinda y Cazzu se encuentran en gala de GQ México
gfhdf_0c7d7d09bf
Tren embiste tráiler en avenida Parque Industrial, en Apodaca
publicidad
×