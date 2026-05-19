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Arsenal es campeón de la Premier League tras 22 años de espera

Arsenal F.C. puso fin a una sequía de 22 años sin conquistar la liga inglesa al proclamarse campeón de la Premier League 2025-26

  • 19
  • Mayo
    2026

Arsenal F.C. volvió a tocar la gloria. El conjunto londinense se proclamó campeón de la Premier League 2025-26 y terminó con una espera de más de dos décadas sin conquistar el futbol inglés.

El título quedó definido antes de la última jornada, luego del empate 1-1 entre el Manchester City F.C. y el AFC Bournemouth en el Vitality Stadium, resultado que dejó sin posibilidades matemáticas al equipo de Pep Guardiola.

Con 82 puntos, Arsenal se volvió inalcanzable para el City, que se quedó con 78 unidades.

El regreso de los Gunners a la cima

La conquista representa el título número 14 de liga para Arsenal F.C. y el primero desde la temporada 2003-04, aquella inolvidable campaña en la que el equipo dirigido por Arsène Wenger terminó invicto y pasó a la historia como “Los Invencibles”.

Desde entonces, el club atravesó años de frustración, reconstrucción y varios subcampeonatos dolorosos, especialmente en las últimas tres temporadas, donde quedó cerca del título, pero siempre detrás del Manchester City.

Esta vez fue diferente.

Mikel Arteta rompe el maleficio

En su séptima temporada al frente del equipo, sexta completa, Mikel Arteta finalmente consiguió devolver al Arsenal a la cima del futbol inglés.

El técnico español construyó un equipo sólido, competitivo y constante que lideró gran parte de la temporada y resistió la presión del vigente campeón.

Después de una derrota clave ante el City que parecía comprometer sus aspiraciones, los Gunners reaccionaron con cuatro victorias consecutivas y aprovecharon los tropiezos del conjunto de Guardiola para quedarse con la corona una fecha antes del cierre.

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Uno de los nombres más importantes de la campaña fue Viktor Gyökeres, quien terminó como máximo goleador del equipo con 14 anotaciones.

También destacaron la regularidad del arquero David Raya y la consistencia de Martín Zubimendi, ambos presentes en los 37 encuentros disputados hasta ahora.

Ahora, la Champions League

El título de liga devuelve al Arsenal al máximo plano del futbol europeo y llega en un momento ideal para el club londinense, que aún tiene una cita histórica por delante.

Los Gunners disputarán la final de la UEFA Champions League frente al Paris Saint-Germain F.C. el próximo 30 de mayo.

Con la Premier asegurada y el sueño europeo intacto, Arsenal vuelve a sentirse gigante.


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