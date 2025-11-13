Arturo Gilio, de la Comarca Lagunera: la juventud al toro

La Monumental Monterrey “Lorenzo Garza” volverá a vestirse de gala este domingo en punto de las 16:30 horas para recibir uno de los carteles más esperados de la temporada, con la presencia del torero queretano propietario de hermosos lingotes de arte en sus avíos, Octavio García ‘El Payo’, quien hará el paseíllo junto con el peruano universal y primera figura del toreo mundial Andrés Roca Rey, de sobradísimo valor y apasionada entrega sin límite y el joven torero lagunero Arturo Gilio, quien se ha ganado a pulso un sitio en este cartel por su temple, su clase, carácter y ambición sin medida quienes despacharán un fino y muy bien presentado encierro de la ganadería michoacana de El Junco propiedad de Don Humberto Armenta González y Don Andrés Alanís Peña.

El joven diestro Arturo Gilio, quien con paso firme ha dejado de ser promesa para convertirse en una realidad del toreo mexicano, nacido en Torreón con el inicio del siglo, fue criado en el calor de la afición lagunera y formado con disciplina ha recorrido un duro camino desde la novillero forjando sus inicios en España, donde ha demostrado sus deseos de ser alguien importante en la fiesta de los toros.

Su tauromaquia es elegante, de muñeca fina y mirada profunda y que gusta de conjugar la pureza del clasicismo con una madurez impropia de su edad.

Cada pase suyo tiene el sello de quien siente y entiende el toreo como un arte mayor.

En la reciente temporada, Gilio ha sumado triunfos rotundos en plazas como Aguascalientes, Guadalajara y León, dejando claro que no sólo tiene juventud, sino cabeza y corazón de torero grande.

Su ambición no se disfraza y se manifiesta en cada muletazo, en cada cite al toro, en esa serenidad y garra con la que le anda a los toros.

El lagunero se disputará las palmas con dos toreros gran importancia y de mucho peso en el universo taurino: Octavio García ‘El Payo’, ese artista del capote y la muleta, vuelve a Monterrey con la promesa de su estética, parsimonia y clasisísmo natural de su pulcro toreo de seda y profundidad.

Su paso por los ruedos ha sido una historia de constancia, de lucha y de reencuentros con su propia esencia porque cuando ‘El Payo’ viene con ‘duende’ y sale inspirado, el toreo se convierte en una excelsa expresión de poesía rítimca.

Junto a ellos, la figura mundial del toreo que ha conquistado España, Francia y América, el inconmensurable Andrés Roca Rey, quien reaparece este domingo ante la afición regiomontana con un toreo cada vez mas poderoso que inmaculadamente mezcla el temple, arte y valor desmedido.

Su presencia en el cartel garantiza que en el dorado albero monumental de la colonia Del Prado, se vivirá la emoción en grande, porque donde el diestro pisa, siempre hay intensidad, riesgo y verdad en su quehacer torero.

Así pues, el próximo domingo, la aficion regiomontana vivirá una gran corrida de toros que reúne carretadas de arte, valor y juventud, que son tres pilares importantes que sostienen el toreo eterno.

El arte de ‘El Payo’, la garra de Roca Rey y la ilusión juvenil de Arturo Gilio serán, junto con el magnífico encierro de El Junco, los ingredientes de una gran tarde que promete escribir una página más en la historia de la Monumental Monterrey.

