Asegura Vucetich que en Mazatlán se van inconforme

"Nos vamos inconformes, porque tuvimos todo para ganar, generamos las opciones para ganar. Nos está faltando el gol, que lo hemos tenido en muchos encuentros y nos ha faltado ese toquecito firme para obtener los resultados"

Las anteriores son palabras del estratega de los "cañeneros" de Mazatlán, Víctor Manuel Vucetich, esto después del empate que obtuvo su equipo a cero goles ante el Monterrey, rival que durante 84 minutos jugó con diez hombres por la expulsión de Sebastián Vegas.

"Sin duda alguna que hay mucho que seguir trabajando y seguir aprendiendo, no hemos tenido ese último toque, no hemos tenido esa fortuna que nos permite en un momento dado anotar para poder ganar el encuentro, un dominio que se tuvo de principio a fin en el partido. Nunca sabíamos cómo iba a estar el encuentro, sin embargo, como se presentaron las circunstancias, el equipo hizo las cosas de una manera productiva y positiva, no así en la cuestión del gol", declaró el llamado 'Rey Midas'

Niega molestia de Pizarro

Por otro lado, Vucetich negó esté enterado de una supuesta molestia en Rodolfo Pizarro que no vio minutos en este partido, "No, ni vi nada (Molestia de Rodolfo Pizarro), ni sé nada hasta el momento", y sobre el porqué no lo utilizó dijo solo que, "Son los tiempos los que se manejan para poder utilizar a los jugadores".

Agradecido con afición de Rayados

Por último, Víctor Manuel reconoció sentirse agradecido con la afición que hoy fue su rival, "Como siempre, agradecido con el afecto que la gente me ha brindado a través de los años que he militado aquí. Estoy muy agradecido en ese sentido y siempre lo estaré, no hay la menor duda. Es parte también del fútbol, el ser y el venir en esta profesión, simple y sencillamente".

