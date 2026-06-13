Asegura Federación Colombiana que Quiñones rechazó convocatoria

Los últimos cinco años en la carrera de Julián Quiñones han sido de un crecimiento exponencial, pues en Atlas fue bicampeón, se volvió un fichaje histórico del América, donde también fue campeón y luego se fue a Arabia Saudita por una cifra récord y ahí también la rompió desde su llegada.

Con todo esto en mente, a algunos les sorprendió que el mexicano nacido en Colombia no fuera llamado por la selección de su país natal, lo que le dio pie a jugar para México en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Quiñones sí fue buscado

Sin embargo, resultó que el delantero estrella del Al-Qadisiya sí fue llamado por el cuadro sudamericano, pero él mismo rechazó el llamado, alegando que prefería representar al tricolor.

Esto no es un rumor, sino que fue confirmado en entrevista por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, quien aseguró que "le rogaron" a Quiñones para que jugara para los "cafetaleros".

"De Julián Quiñones, el técnico personalmente lo llamó, lo convocó. Inicialmente dijo que sí y después él (Quiñones) llamó para decir que no, que prefería jugar con la selección de México", dijo.

Silenció las críticas

Estas declaraciones se produjeron luego de que el altísimo nivel del mexicano se consagrara con un gol en el debut del tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a Sudáfrica, donde fue el mejor jugador de la cancha, lo que desató críticas en Colombia por parte de la afición, que alegó que un delantero de ese calibre no fuera contemplado para su selección.

Al respecto, el dirigente del fútbol colombiano aclaró que siempre fue una opción real para ser convocado para que representara a los sudamericanos, a lo que él mismo se negó.

"Que quede absolutamente claro que siempre estuvo en el radar del profesor (Nestor) Lorenzo. Su decisión personal era que prefería jugar con la selección de México y hay que respetarlo. Hizo un gol y después salen todos a decir por desconocimiento: '¿Por qué Colombia no lo vio?' Lo vimos, lo buscamos, le rogamos que viniera y dijo que no. Caso cerrado", sentenció Jesurún.

Números brutales

Esta temporada está siendo la mejor en la carrera de Julián Quiñones, al menos en cuanto a números individuales, pues con el Al-Qadisiya registró 37 goles en 35 encuentros en todas las competencias.

Fue el máximo goleador de la liga de Arabia Saudita con 33 goles, superando a otros cracks como Ivan Toney, Cristiano Ronaldo o Joao Félix.

Comentarios