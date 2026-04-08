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Aterriza de emergencia avión del Club América en Miami

El Club América aterrizó de emergencia en Miami por una falla eléctrica en su avión tras enfrentar a Nashville en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf

  • 08
  • Abril
    2026

El Club América vivió horas de tensión fuera de la cancha luego de que el avión que transportaba al plantel presentara una falla técnica en pleno trayecto de regreso a México, obligando a un aterrizaje de emergencia en Miami.

El incidente ocurrió durante el vuelo de regreso luego del empate sin goles ante el Nashville SC, cuando la aeronave presentó un desperfecto técnico que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Miami.

A través de un comunicado oficial, el club detalló que el incidente ocurrió mientras viajaban en un vuelo chárter privado tras disputar el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Nashville SC.

“El sistema arrojaba una falla eléctrica, por tal motivo, como medida de precaución, la tripulación tomó la determinación de aterrizar la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Miami”, informó la institución.

El aterrizaje se realizó sin mayores complicaciones y en una terminal donde la aeronave cuenta con base de mantenimiento, lo que permitió atender de inmediato el desperfecto.

Plantel permanece en Estados Unidos de forma temporal

Tras el incidente, jugadores, cuerpo técnico y staff fueron trasladados a un hotel en Miami, donde permanecen a la espera de un nuevo vuelo que los lleve de regreso a la Ciudad de México.

“El plantel se encuentra descansando de manera temporal, mientras abordan un nuevo vuelo con destino al área metropolitana de la Ciudad de México”, señaló el club.

Pese al contratiempo, América aseguró que su planificación deportiva no sufrirá modificaciones, ya que el día del incidente estaba contemplado como jornada de descanso para el equipo.

El conjunto azulcrema viene de empatar 0-0 ante Nashville SC en el Geodis Park, resultado que deja abierta la eliminatoria de cara al partido de vuelta, el cual se disputará la próxima semana en el Estadio Azteca.


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