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Países Bajos ganará el Mundial, según modelo econométrico

Un estudio del analista Joachim Klement perfila a la 'Naranja Mecánica' como el equipo más equilibrado en un torneo marcado por la incertidumbre

  • 12
  • Abril
    2026

Un modelo econométrico desarrollado por el analista Joachim Klement pone como al ganador del Mundial 2026 a Países Bajos, por encima de potencias actuales como Francia, España, Brasil e incluso la vigente campeona, Argentina.

Esta idea no parece tan descabellada, pues Klement ha acertado a los ganadores de todos los mundiales desde 2014.

Para su análisis, Klement combina variables económicas, demográficas y deportivas, y no se posiciona a los neerlandeses como el equipo más fuerte en la competencia, pero sí como uno de los más equilibrados dentro de un torneo donde la incertidumbre jugará un papel clave.

Según el análisis, Países Bajos cumple de manera consistente con los principales indicadores del modelo.

Un de estos indicadores es su alto PIB per cápita, el cual le permite contar con infraestructura de primer nivel y sistemas de formación altamente desarrollados, mientras que su población, aunque no es de las más grandes, ha demostrado ser suficiente para generar talento de élite de forma constante.

A esto se le suma el factor del clima, el cual suele ser templado en Países Bajos, y el estudio lo considera ideal para el desarrollo del fútbol, así como un nivel competitivo sostenido en el escenario internacional, respaldado por plantillas equilibradas y experiencia en torneos de alto nivel.

Además, también se menciona al "factor aleatorio", el cual, según el propio modelo, hasta un 45% de los resultados depende de la suerte, porcentaje que cobra mayor relevancia en el nuevo formato de 48 selecciones.

En este contexto, Países Bajos aparece como el equipo ideal para capitalizar ese escenario: sólido, competitivo y capaz de avanzar en partidos cerrados sin necesidad de dominar ampliamente.

Sin embargo, el camino de la "Naranja Mecánica" hacia la final en el MetLife Stadium de Nueva York no sería fácil, pues la proyección incluye triunfos ante rivales de alto nivel como Francia en Cuartos de Final y a España en la Semifinal, lo que refuerza la idea de un equipo que crece conforme avanza el torneo.

Ya instalados en la final, los neerlandeses enfrentarían a otra selección que no es una clara favorita, la Portugal de Cristiano Ronaldo, selección de la cual Klement cree que, si Cristiano Ronaldo no tiene un papel protagónico, los lusitanos avanzarían en cada fase del torneo hasta la final.

Para la final, el analista proyecta un duelo cerrado, donde nuevamente los pequeños detalles inclinarían la balanza hacia Países Bajos.

Aunque las principales casas de apuestas colocan a Países Bajos con probabilidades bajas de ganar el Mundial, hasta con un 3.3%, el modelo apunta a que precisamente ese perfil —lejos del favoritismo absoluto— podría ser su mayor fortaleza.

De confirmarse este escenario, el Mundial 2026 marcaría la consagración de una de las selecciones históricas más importantes que, hasta ahora, no ha logrado levantar el trofeo.


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