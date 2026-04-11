Samuel García cierra gira en Asia reforzando preparación

En el marco de su gira de trabajo por Asia, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, visitó el Seoul World Cup Stadium donde presenció el encuentro entre el FC Seoul y Jeonbuk Hyundai Motors FC.

El estadio, inaugurado en 2001 en el distrito de Mapo, fue sede principal de la Copa Mundial de la FIFA 2002, torneo que marcó un hito para el país asiático al alcanzar las semifinales.

Su diseño, inspirado en una cometa tradicional coreana, incorpora criterios de sustentabilidad como ventilación natural y eficiencia energética, posicionándolo como un referente de infraestructura moderna.

Con capacidad para más de 66 mil espectadores, el recinto es actualmente la casa del FC Seoul y funciona como un espacio multifuncional que alberga eventos deportivos, culturales y de entretenimiento.

Más allá de su uso deportivo, representa un símbolo del posicionamiento global de Corea del Sur y del impulso a su industria turística, consolidando a Seúl como sede de eventos internacionales de alto nivel.

La visita del la comitiva estatal lo formó parte de la estrategia de Nuevo León tras ser designado como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En este contexto, el gobierno ha impulsado una agenda internacional enfocada en analizar modelos exitosos de operación de estadios y fortalecer la colaboración con actores clave del ecosistema futbolístico.

La gira por Japón y Corea del Sur concluye con resultados concretos para Nuevo León, que refuerzan su posicionamiento como destino estratégico a nivel global.

El estado alcanzó una cifra histórica de 120mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa durante la actual administración, consolidándose como el principal polo de atracción de capital en México.

Con estos resultados, Nuevo León no sólo fortalece su estrategia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en materia de infraestructura y proyección internacional, sino que reafirma su liderazgo como el mejor lugar para invertir en el país, impulsando crecimiento económico, empleo y competitividad a escala global.

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