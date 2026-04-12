Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
INFO_7_VERTICAL_4_7562aba266
Escena

Muere Paco Silva, ícono de la cumbia regiomontana

El músico Paco Silva, fundador y líder de La Tropa Colombiana, falleció la madrugada de este domingo 12 de abril de 2026 en Nuevo Laredo

  • 12
  • Abril
    2026

El músico Paco Silva, fundador y líder de La Tropa Colombiana, falleció la madrugada de este domingo 12 de abril de 2026 en Nuevo Laredo, causando consternación en la escena musical del norte del país.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes oficiales de la agrupación, donde se informó que el deceso ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada.

En el mensaje, integrantes del grupo expresaron su pesar por la pérdida de quien fuera su fundador, destacando su legado artístico y humano dentro de la música tropical.

Más de cuatro décadas de trayectoria

Originario de la colonia Independencia, en Monterrey, Paco Silva construyó una carrera de más de 40 años, consolidando a su grupo como referente de la cumbia colombiana en el noreste de México.

Desde su fundación en 1984, La Tropa Colombiana se convirtió en un fenómeno cultural, llevando su música a distintos escenarios del país e incluso a nivel internacional.

El legado musical de Silva incluye temas emblemáticos que siguen vigentes en el gusto del público, como “20 Años”, “El Gallo Moro”, “La Mujer del Zapatero” y “Los Caminos de la Vida”.

Su estilo característico fusionó ritmos colombianos con el sabor regiomontano, influyendo en generaciones de músicos y consolidando una identidad propia dentro de la música grupera y tropical.

En los últimos años, el artista enfrentó problemas de salud relacionados con la diabetes, lo que no le impidió continuar activo en los escenarios.

Tras confirmarse su fallecimiento, seguidores, colegas y páginas especializadas han expresado mensajes de condolencias, reconociendo su aportación a la cultura musical en México.

De manera inicial, sus restos fueron velados en Nuevo Laredo, donde familiares, amigos y seguidores comenzaron a darle el último adiós en un ambiente lleno de música y recuerdos.

WhatsApp Image 2026-04-12 at 13.00.19.jpeg

Se espera que en las próximas horas sea trasladado a Monterrey, ciudad donde su legado tuvo gran impacto y donde también se preparan distintos homenajes para honrar su trayectoria.

Incluso, ha trascendido que podría ser velado en la colonia Independencia, en el Santuario, aunque hasta el momento los detalles continúan afinándose por parte de sus familiares y equipo cercano.

Con información de Rachel Acosta.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

manati_muerto_veracruz_df3ec7d65b
Encuentran un manatí sin vida en el río Coatzacoalcos
INFO_7_DOS_FOTOS_c2ba074f40
Imelda Tuñón comparte emotivas palabras hacia Julián Figueroa
escena_michael_j_fox_1348faa62e
Michael J. Fox desmiente rumores de su muerte con humor
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_12_at_10_34_55_PM_288efd24df
Trae NL de Asia inversión récord; suma $3,000 millones de dólares
nl_consesiones_de_agua_350ff25eac
Políticos de NL tienen agua ‘gratis’ con títulos agrícolas
Whats_App_Image_2026_04_13_at_12_06_41_AM_d3351304cc
Saltillo y Ramos Arizpe el epicentro de accidentes ferroviarios
publicidad

Más Vistas

INFO_7_VERTICAL_4_7562aba266
Muere Paco Silva, ícono de la cumbia regiomontana
Whats_App_Image_2026_04_11_at_09_50_29_a439810931
Samuel García cierra gira en Asia reforzando preparación
magnicharters_suspende_vuelos_programados_por_semanas_794536f812
Aerolíneas alistan plan por Magnicharters; desaparecen empleados
publicidad
×