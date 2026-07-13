El Atlas anunció este lunes que no llegó a un acuerdo para que el argentino Diego Cocca se mantenga como entrenador del equipo

Inicio / Deportes / Atlas no renueva a Diego Cocca para el Apertura 2026

El Atlas anunció este lunes que no llegó a un acuerdo para que el argentino Diego Cocca se mantenga como entrenador del equipo para el Apertura 2026 que arranca esta semana.

"Atlas FC informa que, como parte del proceso de reconstrucción institucional y deportiva que impulsa la nueva administración del Club, no fue posible concretar un acuerdo para la continuidad de Diego Cocca como entrenador del primer equipo", escribió el conjunto a través de un comunicado.

Cocca llegó a los rojinegros en agosto del año pasado para culminar el Apertura 2025 en la decimocuarta posición, lejos de los puestos de liguilla, algo que compuso en el Clausura 2026, certamen en el que ubicó al Atlas en sexta posición, para clasificar a la fase final en la que fue eliminado en cuartos de final.

A pesar del buen trabajo al frente de los 'Zorros', tuvo diferencias irreconciliables con la directiva para mantenerse al frente del equipo.

"Durante las últimas semanas, la institución sostuvo diversas conversaciones con el propósito de alcanzar un entendimiento que permitiera dar continuidad al proyecto deportivo. Sin embargo, pese a la disposición y al esfuerzo de ambas partes, el proceso de negociación no concluyó con la firma del contrato correspondiente", señaló la institución.

Diego Cocca llevó al equipo, en su primera etapa, a ganar un bicampeonato y un título de campeón de campeones.

"La institución agradece a Diego Cocca el profesionalismo, el trabajo y la entrega que mostró durante su etapa al frente del Primer Equipo, periodo en el que contribuyó de manera importante a la historia reciente del club. Asimismo, le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales", dijo el equipo.

La directiva señaló que se encuentra en proceso de encontrar un sustituto para el banquillo.

Atlas debutará el próximo viernes con visita al León dentro de la primera jornada del Apertura 2026.