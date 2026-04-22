Tigres empata 0-0 ante Atlas y se mete a zona de Liguilla

Tigres tiene en sus manos el pase a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Y es que luego de empatar esta noche 0-0 de visita ante el Atlas en el Estadio Jalisco, en duelo de la Fecha 16 de la fase regular del actual campeonato mexicano de Primera División de México, los de la UANL se colocaron en octavo lugar con 22 puntos y diferencia de goles positiva de +6.

Con ello, los felinos asegurarán su boleto a la Fiesta Grande si vencen este sábado al Mazatlán en el Estadio Universitario, en cotejo de la Jornada 17, que iniciará a las 17:00 horas.

De lo contrario, de empatar o perder frente a los Cañoneros, los auriazules pudieran complicar el pase a la fase final.

UNA BATALLA DE PODER A PODER

Al finalizar los protocolos establecidos por la Liga MX en el ‘Majestuoso’ Estadio Jalisco, el Árbitro Central capitalino Fernando Hernández Gómez hizo sonar su silbato y realizó la señal más futbolera con el fin de decretar el inicio de las acciones entre los dirigidos por Guido Pizarro y los comandados por Diego Cocca.

El parado en el rectángulo verde presentado por el ‘Conde’ Pizarro mostró un 4-2-3-1; mientras que el cuadro de quien en su natal Argentina apodaban ‘la gaseosa’ Cocca, se acomodó en el inmueble ubicado en la Colonia Independencia con un 4-1-4-1. En la zona del medio campo aparentemente se llevarían las acciones la mayor parte del tiempo, pero su accionar decía lo contrario.

Tanto azules como rojinegros buscaron el arco enemigo desde el inicio de la contienda, ejerciendo una presión en cada centímetro del campo tapatío, jugando por las bandas ingresando ‘como cuchillo en mantequilla’, con centros ‘al ollazo’ y ‘tirando metralla’ desde linderos del área.

A los 13’ minutos, en la escuadra regia se prendieron los focos de alarma, ya que el defensa central brasileño Joaquim Pereira se queda tirado en el césped, tocándose la zona de la ingle izquierda. El timonel argentino Pizarro realiza el relevo de Joaquim y quien ocupó su lugar fue Juan Brunetta.

Con el paso de los minutos, los de la ‘Academia’ se asentaron en su cancha, poniendo la cabaña del cancerbero argentino Nahuel Guzmán, en serios predicamentos, haciendo que en repetidas ocasiones se empleara a fondo para ‘cerrar la cortina’ de su arco y colgar hasta ese momento el cero.

Era tanta la presión que generaba ‘el equipo del paradero’ que, a los 36’ de tiempo corrido el cobro de un tiro directo que ejecutó Diego González deja sin oportunidad al ‘Patón’ Guzmán para concretar el 1-0 en favor de los de la Perla tapatía. Pero, luego de la consulta en el VAR, el nazareno decide anular la anotación.

Un duelo de alternativas fue el que se presenció en los minutos posteriores y en la pantalla del Estadio Jalisco se leían los 45’ minutos de tiempo corrido y el Juez Central Hernández Gómez indicó que se agregarían siete minutos más de compensación y a los 45+3 Rodrigo Aguirre aparece en el área del Atlas, dispara ‘a quemarropa’ y el arquero Camilo Vargas ataja el disparo, para mantener el empate parcial entre regios y tapatíos.

REGIOS Y TAPATÍOS NO SE HICIERON DAÑO

Para la parte complementaria, los de la Sultana del Norte enviaron a la cancha a Rafael Guerrero sustituyendo a Fernando Gorriarán. Con esta modificación, los del ‘Conde’ Pizarro reforzaban su zona central de la defensa, sin improvisaciones ante la artillería que lanzaba el equipo de ‘las margaritas’.

La localía no dejaba de buscar de encimarse en la portería defendida por Nahuel Guzmán, quien vistió su tradicional uniforme en rosa, con dos llegadas peligrosas en los primeros seis minutos de la segunda parte. Pero poco a poco, la visita se asentaba mejor en la cancha y nulificaba los embates que se presentaban en cada momento.

Con el paso de los minutos, Guido Pizarro y Diego Cocca realizaron cambios en su formación inicial; buscando darles frescura a sus líneas y solidificarlas. A los 68’ de acción una providencial atajada del portero Camilo Vargas llegó, luego del disparo realizado por Marcelo Flores, alcanzando a desviar el esférico.

El cronómetro seguía su marcha en la batalla deportiva y un minuto después André-Pierre Gignac remató de ‘testa’ el pase enviado por Diego Lainez y el balón pasó zumbando el marco encomendado a ‘Don Camilo’ Vargas. De nueva cuenta los ‘focos de alarma’ se encienden en los de la ‘U’, André-Pierre Gignac se lastima en el ocaso del partido, el jugador galo fue atendido dentro del terreno de juego.

Al llegar el minuto 90’ el cuerpo arbitral comandado por Fernando ‘El Curro’ Hernández decidió agregar nueve minutos de reposición. Con un Tigres volcado en plenitud al ataque y un Atlas que, supo contrarrestar los embates que se le presentaban.

A los 90’+10 expulsa al jugador del Atlas Gustavo Ferrareis por una fuerte entrada sobre Jesús Garza. Esta vez, el grito de gol se ahogó en la garganta del aficionado, que apoyó a todo pulmón a su escuadra favorita

Comentarios