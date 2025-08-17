Cerrar X
Atlas empata 3-3 en el regreso de Diego Cocca a México

Querétaro rescató un empate con dos goles en el añadido ante Atlas, en el partido que marcó el regreso de Diego Cocca a la Liga MX

  • 17
  • Agosto
    2025

Querétaro marcó dos goles en el tiempo añadido con los que rescató un punto al empatar 3-3 con Atlas, encuentro el cual marcó el regreso de Diego Cocca a los banquillos de la Liga MX.

Con este empate, los "gallos" sumaron su primer punto gracias a que Rodrigo Bogarín al 95 y Lucas Rodríguez al 98 hicieron goles cuando el tiempo expiraba.

El primer tanto llegó de los pies de Pablo Barrera tras convertir un penal a los 58 minutos.

Gustavo Del Prete a los 9 minutos, Uros Djurdjevic al 69 y Adrián Mora al 76 hicieron los goles de los rojinegros, que tuvieron con este decepcionante resultado la vuelta en el banquillo del estratega argentino con el que fueron bicampeones en los torneos Apertura 2021 y 2022.

Los de la "Academia" empiezan una nueva etapa después de que la semana pasada Gonzalo Pineda presentara su renuncia tras haber ligado dos derrotas y tres jornadas siendo el sotanero de la tabla.

Después de este resultado, los rojinegros se ubican en la 15.ª posición con cinco unidades.

Cocca hizo su regreso al futbol mexicano después de tres años, en los que acumuló malas experiencias con Tigres, institución de la que salió inesperadamente y con quien solo dirigió tres encuentros para asumir el cargo de la Selección de México, puesto donde estuvo 129 días, en donde dirigió 7 partidos, con un balance de 3 victorias, 3 empates y 1 derrota.

Esta derrota fue en la semifinal de la Nations League, instancia donde cayó ante Estados Unidos por un marcador de 3-0.


