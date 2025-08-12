Atlas anuncia el regreso de Diego Cocca como Director Técnico

Hay un dicho que reza: "uno siempre vuelve a donde fue feliz". Tal parece que esto fue lo que aplicó Diego Martín Cocca, pues tres años después de su partida, el Atlas anunció su regreso al banquillo tapatío.

El argentino tomará el lugar de Gonzalo Pineda, quien nunca logró cimentar un proyecto convincente con los rojinegros, que desde la salida de Cocca han tenido problemas para competir con el resto de planteles.

Cantemos juntos de nuevo, querido amigo. Bienvenido a casa, Diego Cocca. ❤️🖤 pic.twitter.com/U9FAQ5L1dS — Atlas FC (@AtlasFC) August 12, 2025

Y no solo "La Academia" ha sufrido desde que ambos separaron caminos, el ex jugador también ha tenido muchos problemas para establecerse en algún equipo, pues en los últimos tres años estuvo en cuatro equipos.

Desde su salida, Cocca pasó por Tigres, donde estuvo apenas cinco partidos antes de ser llamado a la Selección Mexicana, donde solo dirigió siete partidos antes de ser despedido por su fracaso en la Nations League.

Luego de este tropiezo, el argentino se dio un tiempo libre antes de dirigir en Europa con el Real Valladolid, donde vivió su peor etapa en el banquillo, pues de los ocho encuentros que estuvo al frente perdió siete y ganó solo uno; estando menos de dos meses en el cargo.

El colmo fue su estancia en Talleres de Córdoba, en su país natal, pues ni siquiera llegó a debutar; pues trascendió que al DT no le gustó que la directiva se negó a traer refuerzos, por lo que estuvo apenas un mes de la pretemporada.

