Atlas se queja ante la Liga MX por cambio de fecha ante Cruz Azul

El club Atlas presentó una queja formal ante la Liga MX luego de que se modificara el calendario de su partido contra Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026, una decisión que, aseguran, afecta su planeación y recuperación.

La situación se originó después de que Cruz Azul no lograra renovar su contrato para jugar en el Estadio Olímpico Universitario, tras la negativa de la UNAM y Pumas.

Ante ello, La Máquina solicitó a la Liga MX mudarse de manera temporal al Estadio Cuauhtémoc de Puebla, solicitud que fue aprobada el pasado 8 de enero.

Como consecuencia, el partido Cruz Azul vs Atlas, que estaba programado originalmente para el martes 13 de enero, fue reprogramado para el miércoles 14 de enero a las 17:00 horas, en la nueva sede poblana.

Molestia en Atlas

El ajuste no cayó bien en el seno rojinegro. Si bien Atlas tendrá un día más de preparación para enfrentar a Cruz Azul, perderá un día de descanso previo a su siguiente compromiso como visitante ante Necaxa, programado para el sábado 17 o domingo 18 de enero.

Tras la victoria de Atlas ante Puebla en la Jornada 1, el técnico Diego Cocca expresó su inconformidad en conferencia de prensa.

“El problema es de Cruz Azul, a nosotros nos movieron. Puede ser que se tenga un día más ante ellos, pero menos ante Necaxa y eso no me parece justo”, señaló el estratega argentino.

Buscan ajuste ante Necaxa

Cocca explicó que la directiva de Atlas ya entabló diálogo con la Liga MX para buscar un ajuste en el calendario, con la intención de que el partido ante Necaxa se juegue en domingo y así equilibrar los tiempos de recuperación.

“Además jugamos como visitantes los dos partidos, todo esto no estaba planificado, apareció este problema, pero nos perjudica. No nos parece justo”, añadió.

El caso ha generado polémica, ya que el conflicto se originó por la situación administrativa de Cruz Azul, pero terminó impactando directamente a Atlas, que ahora deberá afrontar dos partidos consecutivos como visitante y con menor descanso entre ellos.

El duelo entre Cruz Azul y Atlas se disputará este miércoles 14 de enero en el Estadio Cuauhtémoc, y marcará el debut oficial de La Máquina en su nueva casa temporal.

Refuerzos pendientes en Atlas

Finalmente, Cocca aprovechó para enviar un mensaje a la directiva rojinegra, al reiterar su deseo de contar con un refuerzo ofensivo más para el torneo, pese a reconocer las dificultades financieras y el proceso de venta que atraviesa el club.

“Con lo que tenemos debemos hacer lo mejor. Será un torneo difícil, pero hay que competir, crecer y tener paciencia”, concluyó.

Comentarios