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Nuevo León

Samuel García consolida a NL como hub tecnológico desde Suecia

En su gira por Europa, Samuel García anunció la expansión de Atlas Copco en Apodaca, clave para semiconductores y proveedores locales

  • 18
  • Mayo
    2026

Al arrancar su gira de trabajo por Europa, el gobernador Samuel García anunció la expansión de la empresa sueca Atlas Copco, una firma global de soluciones industriales que consolida a Nuevo León como un hub de alta tecnología. 

“Esta empresa ya llegó a Nuevo León a hacer compresores y todo lo que tiene que ver con semiconductores, ahora que Nuevo León está migrando a esta industria del futuro donde está todo el tema de data centers, chips y tecnología, pues lleva esta empresa sueca que empieza a crecer y a expandirse”, destacó el mandatario estatal.

Atlas Copco funge como un proveedor estratégico para la fabricación de microchips, al encargarse del desarrollo de las salas limpias (cleanrooms) necesarias para la producción de estos componentes.

Durante la reunión de trabajo, se revelaron los detalles de dos proyectos clave del grupo que se instalarán en el municipio de Apodaca: AIM Servicios Administrativos y MEXSO (Sourcing Team Compressor Technique): Establecido inicialmente en 2023, este proyecto potenciará el desarrollo de proveedores mexicanos para abastecer las operaciones de Atlas Copco en Estados Unidos.

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Encuentro con Wallenberg y el interés de Electrolux

Como parte de la agenda, García sostuvo un encuentro de alto nivel con Marcus Wallenberg, uno de los inversionistas más influyentes de la región nórdica y accionista de consorcios globales como Ericsson, ABB, AstraZeneca, Saab y Electrolux.

En la mesa de diálogo se abordaron las oportunidades de inversión que se abrirán con la próxima actualización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Asimismo, directivos de la compañía de electrodomésticos Electrolux formalizaron ante el gobernador su interés por establecer operaciones en Nuevo León.

“Además, el Gobernador sostuvo un encuentro con Marcus Wallenberg, uno de los mayores accionistas de las principales empresas suecas como SKF, ABB, AstraZeneca, Nasdaq, SEB, Aleris, Sobi, BraunAbility, Wartsila, Permobil, EQT, Electrolux, Husqvarna, Saab, Ventura, Mölnlycke Health Care y Ericsson, con quien dialogó sobre las oportunidades en inversión y expansiones que se impulsarán con el Tratado de Libre Comercio que están por establecer México y Europa”, informaron autoridades estatales. 

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Promoción mundialista en tierras suecas

Para cerrar la primera jornada de la gira, García asistió a la Residencia de México en Suecia, donde participó en un evento de promoción conjunta de la Copa Mundial de la FIFA.

Acompañado por los embajadores en Suecia de Estados Unidos, Christine J. Toretti, y de Canadá, Robert Sinclair, el mandatario expuso el potencial turístico de la entidad.

Entre las ventajas competitivas, destacó la infraestructura hotelera de alta calidad y la conectividad aérea del estado, que ya cuenta con vuelos directos hacia ciudades clave como Houston y Dallas para recibir a la afición internacional.


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