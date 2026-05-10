Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cruz_azul_2026_7b0caf99ba
Deportes

Cruz Azul vence al Atlas y se clasifica a la semifinal

Aunque Atlas dominó largos lapsos la posesión y empujó con insistencia, Cruz Azul fue mucho más inteligente para administrar la ventaja

  • 10
  • Mayo
    2026

Cruz Azul confirmó que atraviesa su mejor momento del torneo y este sábado selló su pase a las semifinales del Clausura 2026 tras vencer por la mínima diferencia al Atlas, resultado que le permitió cerrar la serie con un global de 4-2 y ratificarse como uno de los principales candidatos al campeonato.

La Máquina volvió a mostrar orden, contundencia y una notable capacidad para manejar los tiempos del partido, una fórmula que le ha permitido consolidarse en la recta decisiva del certamen bajo la dirección interina de Joel Huiqui.

Paradela apareció en el momento clave

Con la ventaja obtenida en el partido de ida en Guadalajara, donde se impuso 3-2, el conjunto celeste saltó al campo decidido a evitar cualquier reacción rojinegra y encontró premio al minuto 32.

El argentino José Paradela, una de las piezas más desequilibrantes del equipo en esta Liguilla, recibió dentro del área, recortó con clase a su marcador y definió de zurda para vencer a Camilo Vargas y poner el 1-0 que terminó por inclinar definitivamente la eliminatoria.

El gol no solo reflejó el buen momento del mediocampista, sino que obligó al Atlas a remar contracorriente con una misión casi imposible: marcar tres goles sin recibir otro tanto.

Kevin Mier sostuvo la ventaja celeste

Obligado por el marcador, el equipo dirigido por Diego Cocca adelantó líneas y salió con agresividad en busca de una reacción inmediata.

La más clara llegó al minuto 50, cuando Aldo Rocha sacó un disparo potente que terminó estrellándose en el poste.

Más adelante, al 65, Jorge Rodríguez estuvo cerca de descontar, pero apareció el colombiano Kevin Mier con una intervención precisa para mantener intacta la ventaja.

La presión rojinegra continuó y al 82 Víctor Ríos probó suerte con un disparo de larga distancia que exigió nuevamente al arquero cementero, quien respondió con seguridad para apagar cualquier esperanza visitante.

Mier volvió a ser determinante, consolidándose como una de las figuras más importantes del torneo para los capitalinos.

La Máquina manda mensaje rumbo al título

Aunque Atlas dominó largos lapsos la posesión y empujó con insistencia, Cruz Azul fue mucho más inteligente para administrar la ventaja y castigar en el momento justo.

El equipo celeste mostró solidez defensiva, oficio competitivo y una lectura táctica que le permitió neutralizar a un rival que llegó obligado a arriesgar desde el arranque.

Con este resultado, Cruz Azul alcanza una nueva semifinal y mantiene viva la ilusión de conquistar el campeonato, respaldado por un plantel equilibrado bajo la dirección técnica de Joel Huiqui y futbolistas que atraviesan un nivel sobresaliente.

Con Paradela encendido, Kevin Mier en estado de gracia y un funcionamiento colectivo cada vez más sólido, La Máquina llega a la antesala de la final como uno de los equipos más peligrosos de toda la Liguilla.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Estadio_Akron_1dba003549
Busca Tigres amarrar su pase a otra Semifinal
dcc0a54e_7152_4e4d_957f_85e19693d8ed_5d0323f69c
Fuerza Regia remonta y queda a un paso de la final de zona
tigres_partido_concacaf_fc7c4a6407
¿Ya se armó? Tigres tiene 7 años sin perder con Chivas de visita
publicidad

Últimas Noticias

Miguel_flores_417b6537a6
Miguel Flores destaca apoyos a madres de Nuevo León
VICTOR_PEREZ_3ea226418c
Víctor Pérez pide confinamiento ferroviario en Santa Catarina
Whats_App_Image_2026_05_10_at_9_38_03_PM_82ebfd73ee
Nuevo León despliega su segundo Black Hawk para Fuerza Civil
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_5_4fc26ae58e
Hallan fuerzas federales megatúnel de huachicol en Santa Catarina
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
EH_MARCA_DE_AGUA_8_564e2f01b7
Resguardan residencia del 'Señor de los Buques' en San Pedro
publicidad
×