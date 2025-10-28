Cerrar X
Atlético Mineiro: primer finalista de la Copa Sudamericana 2025

Con goles de Arana, Bernard y Hulk, Atlético Mineiro venció 3-1 a Independiente del Valle y se convirtió en el primer finalista del torneo

  • 28
  • Octubre
    2025

Atlético Mineiro venció este martes por 3-1 al Independiente del Valle ecuatoriano en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana con goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk, y se hizo con el primer cupo en la final del 22 de noviembre próximo en Asunción.

El conjunto brasileño, que había conseguido un empate 1-1 en su visita a Quito en el partido de ida la semana pasada y necesitaba de una victoria por cualquier marcador para avanzar, enfrentará en la final en tierras paraguayas al vencedor del duelo entre Universidad de Chile y Lanús argentino, que empataron 2-2 en el partido de ida en Santiago.

El equipo de Belo Horizonte, bajo el comando del entrenador argentino Jorge Sampaoli, salió a la cancha con un trío de atacantes ante la necesidad de ganar en casa y poder seguir soñando con el único título que tiene al alcance este año, tras su eliminación en la Copa do Brasil y su irregularidad en el Campeonato Brasileño.

El Independiente, que sintió la falta de los lesionados Andy Velasco y Juanito Cazares, no fue en Belo Horizonte ni la sombra del eficaz equipo que lidera con holgura el hexagonal final de la liga ecuatoriana.

El conjunto brasileño comenzó presionando desde el comienzo del partido y tuvo su primera oportunidad en el minuto uno, cuando Guilherme Arana recibió un pase de Dudu, pero su disparo fue desviado para tiro de esquina.

Inmediatamente después el paraguayo Junior Alonso, tras recibir asistencia de Arana, cabeceó dentro del área y obligó al portero Guido Villar a lucirse en su primera defensa.

Los de Sampaoli mantuvieron la presión todo el primer tiempo, pero sus delanteros desperdiciaron varias oportunidades, mientras que el Independiente del Valle intentó sacudirse con muchos pases, pero sin avanzar al área contraria.

Atlético intentó tanto con Dudu y Rony en las puntas como con Bernard, Arana e Igor Gomes por el centro, pero chocó continuamente con una muy bien posicionada defensa ecuatoriana.

Los locales tan solo consiguieron abrir el marcador a los 35 minutos cuando, tras una serie de rechazos dentro del área, Dudu recuperó un balón y asistió a Arana, que finalmente consiguió vencer a Villar.

El gol no frenó el impulso del Atlético que, siete minutos después y nuevamente con una asistencia de Dudu, anotó el segundo por intermedio de Bernard.

En el segundo tiempo, con el Mineiro al parecer satisfecho con la ventaja parcial y más interesado en administrar el marcador, Independiente del Valle se lanzó al ataque y comenzó a asumir el dominio y a acercarse cada vez con más peligro a la portería defendida por Everson.

El cambio de dominio tuvo efectos en el minuto 63 cuando Independiente consiguió descontar tras un disparo de Arroyo que Everson tuvo dificultades de controlar. El argentino Claudio Spinelli aprovechó el rebote para anotar el gol ecuatoriano.

Pero la alegría del Matagigantes ecuatoriano no duró mucho debido a que el veterano delantero y goleador Hulk, que ingresó en el segundo tiempo en el lugar de Rony, aprovechó un contragolpe y una asistencia de Junior Alonso para anotar el tercero del Atlético Mineiro.

Pese a la ventaja de dos goles, los locales decidieron salir al ataque, principalmente con el oxígeno que ganó con la entrada de los delanteros Hulk y Biel, pero desperdiciaron las oportunidades que tuvieron para ampliar aún más el marcador.


