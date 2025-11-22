Lanús derrota en penales a Atlético Mineiro en Copa Sudamericana

El Club Atlético Lanús escribió una nueva página dorada en su historia continental este sábado al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana en el estadio Defensores del Chaco.

En una Final de dientes apretados que culminó con un empate 0-0 tras 120 minutos de resistencia, el equipo argentino se impuso por 5-4 en la definición por penales ante el Atlético Mineiro, con el arquero Nahuel Losada como la figura indiscutible al contener tres remates decisivos desde los doce pasos.

Este título representa la segunda estrella en esta competición para el "Granate", repitiendo la hazaña lograda en 2013. La victoria tiene un sabor a redención para el club del sur de Buenos Aires, permitiéndole cerrar definitivamente las heridas de tres finales internacionales perdidas en la última década: la Recopa 2014, la Libertadores 2017 y la Sudamericana 2020.

Además, marca un hito personal para el entrenador Mauricio Pellegrino, quien alzó el primer trofeo de su carrera profesional, cimentado en un equipo que destacó por su regularidad y una solidez defensiva inquebrantable.

El desarrollo del encuentro fue sumamente táctico y friccionado. El inicio mostró un ritmo pausado, con ambos equipos priorizando la construcción desde el fondo.

A pesar de los intentos de Lanús por la banda derecha mediante la experiencia de Eduardo Salvio, fue el Mineiro quien tomó la iniciativa. La ocasión más clara de la primera mitad llegó al minuto 26, cuando un tiro libre de Bernard superó a Losada pero se estrelló en el poste. Fue un primer tiempo cortado, lleno de discusiones, aunque el árbitro chileno Piero Maza optó por no mostrar tarjetas amarillas.

En el complemento, el ritmo se volvió más vertiginoso, sin embargo, la muralla defensiva granate, con José Canale y Carlos Izquierdoz como pilares fundamentales, neutralizó los constantes centros y remates de media distancia que buscaban conectar con Hulk.

Lanús respondió con contragolpes comandados por Marcelino Moreno y Salvio, intentando asistir sin éxito al goleador Rodrigo Astudillo.

La tensión y el desgaste físico marcaron el tramo final, provocando lesiones como la del ecuatoriano Alan Franco en el conjunto brasileño. En la prórroga, los ingresos de Gustavo Scarpa y Biel revitalizaron al Mineiro, derivando en un cierre frenético de ida y vuelta con opciones en ambas áreas. No obstante, el cero no se rompió y el destino se decidió en los penales, donde las manos de Losada otorgaron la gloria eterna a Lanús.

