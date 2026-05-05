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Arsenal y Atlético definen al primer finalista de Champions

Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan este martes para definir al primer finalista de la UEFA Champions League, tras empatar 1-1 en la ida

  • 05
  • Mayo
    2026

La antesala de la gran final europea entra en su punto más álgido este martes, cuando Arsenal y Atlético de Madrid se enfrenten en el Emirates Stadium para definir al primer finalista de la UEFA Champions League.

El empate 1-1 en el partido de ida, disputado en la capital española, dejó la eliminatoria completamente abierta, con ambos equipos obligados a jugarse todo en Londres.

Arsenal quiere romper una larga sequía

El conjunto inglés llega con una carga histórica importante. Han pasado 20 años desde su última aparición en una final de Champions, aquella que perdieron en 2006 frente al Barcelona.

Además, los “Gunners” también tienen a la vista otro objetivo: conquistar la Premier League, un título que no levantan desde hace 22 años. 

La reciente igualada del Manchester City (3-3 ante Everton) ha dado aire al equipo de Mikel Arteta, que podría coronarse si gana sus últimos tres compromisos.

Con ese impulso anímico, Arsenal confía en hacer valer su localía, donde ya goleó 4-0 al Atlético en la fase de liga en octubre.

Atlético, con oficio y cuentas pendientes

Del otro lado, el Atlético de Madrid llega con la experiencia de haber disputado dos finales bajo el mando de Diego Simeone, en 2014 y 2016, ambas perdidas ante el Real Madrid.

Aunque su presente en La Liga es irregular, cuarto lugar y a 25 puntos del líder Barcelona, el equipo rojiblanco se aferra a su solidez táctica y capacidad de competir en escenarios adversos.

Se espera que el delantero argentino Julián Álvarez, quien marcó de penal en la ida, esté disponible pese a un golpe en el tobillo.

Además, ambos técnicos recuperan piezas clave para el choque definitivo. Por Arsenal, el capitán Martin Ødegaard y el atacante Kai Havertz están en condiciones de jugar, lo que fortalece el ataque londinense.

En el caso del Atlético, la posible presencia de Álvarez añade peso ofensivo a un equipo que prioriza el orden defensivo, especialmente en partidos de alta exigencia.

Una final en juego… y un gigante esperando

El ganador de esta serie avanzará a la final de la UEFA Champions League, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, cuya semifinal se definirá el miércoles tras el vibrante 5-4 a favor del PSG en la ida.


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