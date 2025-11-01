Auger-Aliassime remonta y avanza a la final del Masters de París

El canadiense Félix Auger-Aliassime alcanzó la final del Masters de París tras una espectacular remontada frente al kazajo Alexander Bublik, a quien venció por 7-6 (3), 6-4 luego de revertir un 4-1 en contra en el segundo set.

El noveno cabeza de serie selló su pase a la final con su duodécimo ace y un potente derechazo que puso fin al encuentro, antes de llevarse la mano al corazón y agradecer al público por su apoyo.

Auger-Aliassime buscará este domingo su noveno título profesional ante el ganador de la otra semifinal entre el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev, vigente campeón.

Bublik, por su parte, hizo historia al convertirse en el primer kazajo en llegar a una semifinal de Masters, aunque terminó frustrado, rompiendo su raqueta tras ceder cinco juegos consecutivos.

Con tres títulos en 2025, Adelaida, Montpellier y Bruselas, Auger-Aliassime podría asegurar su boleto a las Finales ATP de Turín si conquista el trofeo en la capital francesa.

