Auger-Aliassime remonta y sigue con vida en el Masters ATP

El canadiense Felix Auger-Aliassime, número ocho del ranking mundial, logró una importante victoria este miércoles en el Masters ATP de Turín al remontar frente al estadounidense Ben Shelton (5º) por 4-6, 7-6 (9/7) y 7-5, en un duelo que se extendió por más de dos horas.

Auger-Aliassime, que había caído en su debut ante el italiano Jannik Sinner (7-5, 6-1), se recuperó con una sólida actuación en su segundo encuentro del torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del año.

Con este triunfo, mantiene vivas sus esperanzas de avanzar a las semifinales, aunque dependerá de una victoria sobre el alemán Alexander Zverev, tercer clasificado del mundo, el próximo viernes.

Por su parte, Shelton, de 23 años y debutante en el Torneo de Maestros, sufrió su segunda derrota consecutiva tras haber perdido previamente ante Zverev.

El estadounidense dominó buena parte del encuentro, pero no logró cerrar el partido en el segundo set, donde Auger-Aliassime forzó y ganó el desempate.

El resultado también tiene implicaciones en el grupo Björn Borg: si Sinner vence a Zverev este miércoles, el italiano asegurará su pase a las semifinales incluso antes de la última jornada.

