Auger-Aliassime se retira por una lesión del Abierto de Australia

El tenista canadiense Félix Auger-Aliassime se retiró este domingo del Abierto de Australia 2026 durante su partido de primera ronda, afectado por molestias en la pierna izquierda.

El número ocho del mundo había iniciado de buena manera el encuentro frente al portugués Nuno Borges, pero no pudo concluir el compromiso debido a problemas físicos.

Desarrollo del partido

Auger-Aliassime ganó el primer set por 6-3; sin embargo, Borges reaccionó y se llevó los siguientes parciales por 6-4 y 6-4.

En el cuarto set, con el marcador adverso y tras solicitar atención médica, el canadiense decidió abandonar el encuentro al no poder desplazarse con normalidad.

Posible lesión

Aunque no se precisó el diagnóstico, se reportó que el jugador presentaba calambres o molestias musculares en el muslo o isquiotibiales.

Al final del partido, caminó con dificultad hasta la red para saludar a su rival.

“Es parte del tenis, el calendario es largo y físicamente exigente, así que lo entiendo. Espero que se recupere pronto”, declaró Borges.

El tenista portugués enfrentará en la siguiente ronda al argentino Juan Manuel Cerúndolo o al australiano Jordan Thompson, en busca de avanzar a la tercera ronda del torneo.

