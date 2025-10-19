Cerrar X
Medvedev rompe sequía; Ruud y Auger-Aliassime también ganan

El ruso Daniil Medvedev conquistó este domingo el torneo de Almaty (Kazajistán), poniendo fin a una sequía de más de dos años sin títulos

El ruso Daniil Medvedev conquistó este domingo el torneo de Almaty (Kazajistán), poniendo fin a una sequía de más de dos años sin títulos.

El exnúmero uno del mundo superó en la final al francés Corentin Moutet por 7-5, 4-6, 6-3 y levantó su primer trofeo desde el Masters 1000 de Roma 2023, tras haber perdido seis finales consecutivas entre 2023 y 2025. Con este triunfo, suma 21 títulos en 21 ciudades distintas.

En Estocolmo, el noruego Casper Ruud se impuso con autoridad al francés Ugo Humbert por 6-2, 6-3 para conquistar su segundo título de la temporada, después de su victoria en el Mutua Madrid Open, y el decimocuarto de su carrera.

Por su parte, el canadiense Felix Auger-Aliassime se llevó el título en Bruselas al derrotar al checo Jiri Lehecka por 7-6(2), 6-7(6), 6-2. Se trata de su tercer trofeo de 2025 y el octavo de su palmarés.

En el circuito WTA, la kazaja Elena Rybakina se coronó en Ningbo (China) tras vencer a la rusa Ekaterina Alexandrova por 3-6, 6-0, 6-2, consiguiendo el décimo título de su carrera. Mientras tanto, la canadiense Leylah Fernandez ganó en Osaka (Japón) al imponerse 6-0, 5-7, 6-3 a la checa Tereza Valentova.


