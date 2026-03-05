Auténticos Tigres UANL listos para temporada 2026 en ONEFA

Con el respaldo de las autoridades universitarias y el objetivo de mantener a la Universidad Autónoma de Nuevo León como una de las instituciones deportivas más competitivas del país, los equipos de futbol americano de Auténticos Tigres se preparan para iniciar su participación en la Temporada 2026 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) en las categorías Intermedia y Juvenil.

Durante la toma de la fotografía oficial con jugadores y staff de entrenadores, el Rector de la UANL, Santos Guzmán López, convivió con los integrantes del programa deportivo y reiteró el compromiso de la institución con el fortalecimiento del deporte universitario y la formación integral de los estudiantes atletas.

En el evento también estuvieron presentes el Secretario General, Mario Garza Castillo; el Secretario Académico, Jaime Castillo Elizondo; el Director General Administrativo, Eduardo Huerta; y el Director de Deportes, José Alberto Pérez.

Rector de la UANL reconoce identidad y orgullo deportivo

Durante su mensaje, Santos Guzmán López destacó que los equipos representativos de la Universidad forman parte fundamental de la identidad de la comunidad universitaria y recordó que la institución se ha mantenido durante años entre las mejores del país en el ámbito deportivo.

El Rector también resaltó la importancia de que los jóvenes mantengan su preparación académica mientras representan a la Universidad en el deporte.

“Ustedes vienen a la universidad por un título profesional, pero también por representar dignamente a nuestra Institución. Queremos que salgan por lo menos con una licenciatura y que den lo mejor de sí dentro y fuera del campo”, señaló.

Asimismo, reconoció el reciente campeonato obtenido por el equipo de Liga Mayor y el homenaje que recibió el programa de futbol americano en el H. Congreso del Estado, distinción que subrayó como reflejo del impacto deportivo y formativo que ha tenido Auténticos Tigres.

De igual forma, reiteró que la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León continuará brindando apoyo académico, médico y de infraestructura para que los deportistas universitarios puedan desarrollarse plenamente.

“Queremos que tengan las mejores condiciones para entrenar, estudiar y representar a la Universidad con orgullo”, finalizó Guzmán López.

Programa fortalece la formación de nuevos talentos

El responsable del programa de futbol americano de la UANL y entrenador en jefe de los Auténticos Tigres, Juan Antonio Zamora Montemayor, destacó que la institución cuenta con dos equipos en competencia de manera simultánea, lo que fortalece el proceso formativo que nutre al conjunto de Liga Mayor.

El estratega subrayó que el trabajo realizado en las categorías Juvenil e Intermedia permite consolidar la base del programa deportivo universitario.

“Esta es la base del éxito del programa, el futuro inmediato y a mediano plazo para el equipo de Liga Mayor”, expresó al referirse al trabajo de formación que realizan los estudiantes en la categoría juvenil e intermedia.

Categorías Intermedia y Juvenil tendrán sus primeros juegos

La temporada arrancará con el debut de la categoría Intermedia, dirigida por Rolando Piña, que enfrentará a Pumas Acatlán el próximo 6 de marzo a las 19:00 hrs desde el Estadio Gaspar Mass.

Por su parte, la categoría Juvenil, dirigida por Juan Carlos García, iniciará actividades el próximo 10 de abril dentro de la temporada denominada Juvenil de Primavera.

De esta manera comienza una nueva etapa competitiva para los Auténticos Tigres, quienes buscarán mantener la tradición ganadora del programa de futbol americano de la UANL.

