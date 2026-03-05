Podcast
Reporte Ciudadano
Captura_de_pantalla_2026_03_05_210100_3977e0a3ca
Nuevo León

Incendio en obra de Línea 6 del Metro genera movilización

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas exactas del incendio, por lo que el origen del siniestro continúa bajo investigación

  • 05
  • Marzo
    2026

Un incendio registrado en la construcción de la línea 6 del metro ubicada sobre la avenida Miguel Alemán, en su cruce con la avenida Las Américas, en el municipio de Guadalupe, movilizó a diversos cuerpos de auxilio.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos, así como personal de Protección Civil municipal y estatal, quienes trabajaron para sofocar las llamas que podían observarse a distancia debido a la intensa columna de humo.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente el fuego se habría originado en una maquinaria instalada en la estructura, aparentemente una planta de luminarias, posiblemente a causa de un corto circuito.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas exactas del incendio, por lo que el origen del siniestro continúa bajo investigación.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas y la situación fue controlada por los cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que no existe riesgo para la población.

incendio.png


