Cuatro personas fallecen en Michigan por fuertes tormentas

Al menos cuatro personas murieron el viernes en el sur de Michigan luego de que potentes tormentas, acompañadas por al menos un tornado, provocaran graves daños en varias comunidades. Las ráfagas destruyeron viviendas, arrancaron árboles y esparcieron restos de techos y estructuras en tendidos eléctricos.

Tres fallecidos tras impacto de tornado en Union City

Autoridades del condado de Branch informaron que tres personas murieron y otras 12 resultaron heridas en la zona de Union Lake, cerca de Union City, luego del impacto de un aparente tornado.

A unos 80 kilómetros al suroeste, en el condado de Cass, las autoridades reportaron una persona fallecida y varios heridos después de que otro tornado tocara tierra.

Testigos captan el momento del tornado

Lisa Piper, residente de la zona, grabó desde la terraza de su casa el momento en que una nube en forma de embudo descendía sobre el lago Union. En el video se observan árboles arrancados de raíz y escombros volando por el aire.

“¡Está levantando casas!”, se escucha decir mientras observa la escena. Instantes después expresó su preocupación por los vecinos afectados por el fenómeno.

Servicio Meteorológico confirma al menos un tornado

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó al menos un tornado cerca de Union City, aunque se reportaron otros posibles en la región.

Las tormentas también causaron daños en edificios, incluida parte de la First Congregational United Church of Christ en Union City. No obstante, la iglesia informó que su histórico piano de casi 150 años no sufrió daños.

Condiciones climáticas propiciaron los tornados

Meteorólogos explicaron que la combinación de humedad proveniente del Golfo de México y un frente cálido que avanzó hacia el norte creó las condiciones adecuadas para la formación de tornados, que son relativamente poco comunes en Michigan.

Según expertos, el estado registra un promedio de 15 tornados al año, muy por debajo de lugares como Texas, con unos 155, o Kansas, con cerca de 96.

Autoridades activan respuesta de emergencia

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ordenó activar el Centro de Operaciones de Emergencia del estado para coordinar la respuesta ante los daños provocados por el mal clima.

Además, en el condado de St. Joseph, cerca de la frontera con Indiana, la policía pidió a los residentes buscar refugio inmediato ante reportes de un posible tornado y vientos superiores a 96 kilómetros por hora.

Tormentas también afectan otras regiones de Estados Unidos

El sistema de tormentas no se limitó a Michigan. Durante la tarde del viernes se registraron fenómenos severos desde Michigan hasta el norte de Texas.

En el condado de Okmulgee, Oklahoma, un tornado dejó un rastro de daños de aproximadamente 6.4 kilómetros, derribando árboles y provocando cortes de energía que afectaron a más de 1,600 usuarios.

Autoridades locales continúan evaluando los daños mientras brigadas trabajan para despejar carreteras y restablecer servicios.

