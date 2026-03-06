Tigres y Tigres Femenil jugarán doble jornada en el Volcán

El Estadio Universitario, conocido como “El Volcán”, será escenario de una jornada especial el próximo domingo 15 de marzo de 2026, cuando se lleve a cabo una doble cartelera con partidos de los equipos varonil y femenil de Tigres frente a los conjuntos de Querétaro.

La actividad deportiva permitirá a la afición disfrutar de dos encuentros consecutivos en el mismo recinto, una dinámica poco frecuente en el futbol mexicano que reunirá a seguidores del club universitario durante gran parte de la tarde y noche.

Horarios confirmados de los partidos

De acuerdo con el calendario del torneo, el primer encuentro se disputará a las 17:00 horas, cuando Tigres reciba a Querétaro en duelo correspondiente a la Liga MX.

Posteriormente, a las 20:00 horas, el estadio volverá a tener actividad con el partido entre Tigres Femenil y Querétaro Femenil, dentro de la Liga MX Femenil.

Con este formato, los aficionados podrán permanecer en el inmueble para presenciar ambos compromisos y apoyar tanto al plantel varonil como al femenil del club regiomontano.

Cambio en el calendario del equipo varonil

El partido de Tigres contra Querétaro estaba contemplado originalmente para disputarse el viernes 13 de marzo; sin embargo, fue reprogramado para el domingo 15 de marzo.

La modificación se realizó debido a la participación del conjunto universitario en la Concacaf Champions Cup, donde enfrentará al FC Cincinnati en la fase de octavos de final. El ajuste en el calendario busca que el equipo cuente con el tiempo de descanso necesario entre compromisos oficiales.

Un evento especial para la afición

La doble jornada también representa una oportunidad para impulsar la asistencia al futbol femenil, ya que los seguidores que acudan al encuentro del equipo varonil podrán quedarse en el estadio para presenciar el partido de Tigres Femenil.

En los últimos años, el club regiomontano ha destacado por registrar una de las mayores asistencias en la Liga MX Femenil, por lo que este tipo de eventos busca fortalecer la presencia del futbol femenino y acercar a más aficionados al torneo.

De esta manera, el domingo 15 de marzo el Estadio Universitario vivirá una jornada intensa con dos partidos consecutivos que prometen reunir a miles de seguidores de Tigres en uno de los recintos más emblemáticos del futbol mexicano.





