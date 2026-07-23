Barcelona ficha al delantero Karim Adeyemi hasta 2031

Barcelona confirmó el fichaje del delantero alemán Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund, con un contrato hasta 2031

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El Barcelona dio un nuevo paso en la reconstrucción de su plantilla al anunciar la incorporación del delantero alemán Karim Adeyemi, quien llega procedente del Borussia Dortmund con un contrato que lo vincula al club hasta el año 2031.

La llegada del atacante forma parte de la renovación ofensiva que impulsa el conjunto azulgrana tras la salida de Robert Lewandowski, histórico goleador que puso fin a su etapa en el club para continuar su carrera en el Chicago Fire de la MLS.

En el anuncio oficial, el Barcelona destacó las principales cualidades futbolísticas del internacional alemán, especialmente su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del frente de ataque.

Adeyemi puede jugar por ambas bandas o como delantero centro, una característica que amplía las alternativas tácticas para el entrenador Hansi Flick.

El club también resaltó su velocidad, una de las virtudes que lo han convertido en uno de los atacantes más peligrosos del futbol alemán durante los últimos años.

"Ha demostrado ser capaz de adaptarse con facilidad a ambas bandas, pero también a la posición de delantero centro", señaló el Barcelona al presentar al futbolista.

Adeyemi es culer 💙❤️ pic.twitter.com/cUK4FHrzVw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 23, 2026

El reencuentro con Hansi Flick

Uno de los factores que influyó en la llegada del delantero es la relación que mantiene con Hansi Flick.

Fue precisamente el actual entrenador azulgrana quien le abrió las puertas de la selección alemana durante su primera etapa al frente del combinado nacional.

Ahora ambos vuelven a coincidir en un proyecto donde el técnico alemán pretende recuperar la mejor versión de un futbolista que busca consolidarse en la élite europea.

Desde el club consideran que Adeyemi llega en el momento adecuado para relanzar su carrera y asumir mayores responsabilidades dentro de una plantilla que combina juventud y experiencia.

Aunque Adeyemi fue una pieza importante durante varios momentos de su paso por el Borussia Dortmund, la campaña más reciente estuvo marcada por la irregularidad.

Incluso protagonizó algunos episodios de frustración durante la temporada, como cuando mostró su molestia tras ser sustituido en un encuentro de Bundesliga.

Su rendimiento también le costó quedar fuera de la convocatoria alemana para el Mundial disputado en Norteamérica, pese a haber participado en el proceso clasificatorio.

Ahora, el delantero ve en Barcelona una oportunidad para recuperar protagonismo y volver a colocarse en la órbita de la selección alemana.

El nuevo proyecto ofensivo del campeón español

Cabe señalar que Adeyemi se convierte en una de las principales apuestas del Barcelona para mantener la competitividad de un ataque que perdió a su máximo referente goleador.

Por otra parte, Lewandowski dejó el club después de marcar 120 goles en cuatro temporadas con la camiseta azulgrana, una cifra que lo consolidó como uno de los delanteros más importantes de la historia reciente de la institución.

Además del fichaje del alemán, el Barcelona también reforzó su ofensiva con la incorporación del extremo inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle.