¡Goodbye! Belgica aplasta a EUA y avanza a cuartos

Los 'Diablos Rojos' golearon 4-1 al conjunto anfitrión y terminaron con el sueño estadounidense de seguir con vida en la Copa del Mundo 2026

Ni una polémica decisión de la FIFA fue suficiente para que el "sueño americano" de avanzar a cuartos de final se hiciera realidad y el "Team USA" cayó 4-1 ante Bélgica.

Y es que Folarin Balogun, "indultado" de la sanción, titular en Estados Unidos, no había tocado el balón cuando Charles de Keteleare puso en ventaja a Bélgica apenas al minuto nueve, en lo que es, hasta ahora, su mejor actuación en la Copa Mundial de la FIFA.

El dominio de los "Diablos Rojos" sobre el marcador fue casi absoluto, pues, justo apenas dos minutos después del 1-1 de Estados Unidos a la media hora del encuentro, el delantero del Atalanta de la Serie A volvió a poner por delante a los europeos.

El tercer tanto fue un regalo del portero Matt Freese, aprovechado por Hans Vanaken, cuando podía surgir cualquier inquietud a Bélgica, porque Estados Unidos había crecido. Pero fue el principio del fin.

Instantes después, lesionado, se fue Christian Pulisic.

Y cuando todo parecía que el resultado se mantendría, Lukaku puso otro clavo en el ataúd al 90+3, anotando el 4-1 definitivo.

Con este gol, además de reafirmar el dominio absoluto de Bélgica, Lukaku se convirtió en el máximo goleador de los "Diablos Rojos" con 93 tantos.

Este resultado pone a Bélgica como una de las ocho mejores selecciones del mundo y avanza a cuartos de final, donde se medirá a España, quien eliminó por la mínima a Portugal, el próximo viernes en Los Ángeles.