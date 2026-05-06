FIFA defiende precios dinámicos pese a boletos millonarios

A poco más de un mes del arranque del Mundial 2026, la FIFA defendió nuevamente el sistema de mercado dinámico para la venta de boletos, pese a la controversia generada por los elevados precios en plataformas de reventa en Estados Unidos.

La discusión se intensificó luego de que entradas para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium aparecieran en sitios de reventa con precios desde 9 mil 263 dólares, mientras algunas localidades superaban los 64 mil dólares.

En Estados Unidos, las plataformas de reventa operan legalmente y permiten a los propietarios de boletos fijar sus propios precios según la demanda, un modelo habitual en grandes espectáculos deportivos como el Super Bowl, Finales de la NBA o ahora el Mundial.

Este esquema ha provocado que incluso se publiquen boletos para la final con cifras superiores a los dos millones de dólares, aunque estos valores no siempre representan ventas concretadas, sino expectativas dentro del mercado.

Infantino respalda el modelo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió esta política al asegurar que el organismo debe ajustarse a las reglas del mercado estadounidense.

“Tenemos que aplicar precios de mercado”, sostuvo, al argumentar que vender entradas demasiado baratas favorecería una reventa aún más costosa, donde terceros obtendrían mayores beneficios.

Según Infantino, aunque los precios oficiales puedan parecer altos, frecuentemente terminan duplicándose en el mercado secundario.

La inflación de precios no se limita al partido por el título. Encuentros de fase de grupos también muestran cifras elevadas.

El debut de Estados Unidos frente a Paraguay en Los Ángeles presenta boletos desde 942 dólares, mientras que el estreno de Argentina, campeona vigente, contra Argelia en Kansas City tiene entradas que van de 776 a más de 5 mil dólares.

Especialistas recuerdan que el sistema dinámico funciona en ambos sentidos: si la demanda disminuye conforme se acerque la fecha de un partido, los precios podrían reducirse significativamente.

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