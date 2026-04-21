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FIFA lanza última venta de boletos a 51 días del Mundial 2026

La FIFA anunció una nueva y última fase de venta de boletos para la Copa del Mundo 2026, que iniciará el miércoles 22 de abril a las 9:00 horas

  • 21
  • Abril
    2026

A poco más de 50 días para el arranque de la Copa del Mundo 2026, la FIFA anunció la apertura de una última etapa de venta de boletos, que representa la oportunidad final para que aficionados de todo el mundo aseguren su lugar en el torneo.

El organismo detalló que esta fase comenzará el miércoles 22 de abril a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, y se mantendrá activa hasta el final de la competencia, programada para el 19 de julio.

Venta por orden de llegada

De acuerdo con el comunicado, las entradas serán asignadas bajo el esquema de “primer llegado, primer servido”, por lo que los usuarios deberán ingresar a la plataforma oficial y colocarse en filas virtuales para acceder a la compra.

Durante el proceso, los aficionados podrán revisar los partidos disponibles, elegir categorías, principalmente 1, 2 y 3, seleccionar asientos específicos o utilizar la opción automatizada de “Reservar el mejor asiento”.

Una vez completado el pago, recibirán la confirmación correspondiente.

Disponibilidad sujeta a demanda

La FIFA subrayó que, además de este lote inicial, se seguirán liberando boletos de manera continua conforme avance el torneo, siempre sujetos a disponibilidad.

El organismo también recordó que ya se han vendido más de cinco millones de entradas, en lo que perfila ser la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos en disputa.

Reventa oficial y experiencias premium

Para quienes no puedan asistir a los encuentros, la FIFA mantendrá activo su Mercado Oficial de Reventa, donde los boletos podrán comercializarse de forma segura y autorizada, evitando fraudes o ventas irregulares.

Asimismo, los aficionados podrán adquirir paquetes hospitality, que incluyen experiencias premium durante los partidos, a través del proveedor oficial On Location.

El organismo enfatizó que FIFA.com/tickets es la única plataforma oficial para adquirir entradas, por lo que recomendó a los usuarios evitar sitios no autorizados.

Además, recordó que contar con un boleto no garantiza el ingreso a los países sede, México, Estados Unidos y Canadá, por lo que los asistentes deberán cumplir con los requisitos migratorios correspondientes y tramitar visas con anticipación.


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