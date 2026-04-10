FIFA lanza boletos de hasta US$4,105 rumbo al Mundial 2026

La FIFA volvió a ajustar al alza los precios de las entradas para el Mundial de 2026 al introducir nuevas categorías premium que superan los costos previamente anunciados, elevando aún más el acceso a los partidos del torneo.

De acuerdo con información publicada en su propio portal de venta, el organismo incorporó boletos de “categoría delantera”, cuyos precios alcanzan hasta $4,105 dólares para el partido inaugural de Estados Unidos frente a Paraguay, programado para el 12 de junio en Inglewood, California.

Nuevas categorías sin anuncio

La modificación ocurre apenas días después de que la FIFA fijara un precio máximo de $2,735 dólares para entradas de primera categoría en ese mismo encuentro, sin embargo ahora se añadieron localidades más exclusivas, ubicadas en las primeras filas.

Además, el organismo sumó una segunda categoría delantera, sin comunicación oficial, con precios que oscilan entre $1,940 y $2,330 dólares para el mismo partido.

El medio The Athletic fue el primero en reportar la existencia de estas nuevas tarifas.

Ajustes en distintos partidos

El incremento no se limita al partido inaugural. Para el debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto, la FIFA añadió boletos de hasta $3,360 dólares dentro de estas categorías especiales.

En los encuentros de Octavos de Final, como los programados en Filadelfia, también se incorporaron entradas con precios cercanos a los $905 dólares.

Final con precios históricos

La escalada de precios también alcanzó el partido decisivo del torneo, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium.

El costo máximo para la final subió a $10,990 dólares durante la última reapertura de ventas, superando los 8,680 dólares fijados tras el sorteo de diciembre.

Asimismo, las entradas de segunda categoría aumentaron de $5,575 a $7,380 dólares, mientras que las de tercera pasaron de $4,185 a $5.785 dólares.

Hasta el jueves, no había disponibilidad de boletos para la Final en el sitio oficial.

Hasta el momento, el organismo no ha emitido una postura oficial sobre estos cambios ni sobre las críticas relacionadas con la transparencia en la venta de boletos.

Comentarios