Brilla deporte blanco universitario con Ochoa Tennis Team

Tanto en las universidades públicas como privadas, la academia de tenis Ochoa Tennis Team rindió frutos para la UANL y el Tec de Monterrey en sus respectivos campeonatos.

Esta academia, que tiene su sede en el Centro Tenístico Nuevo León, ubicado dentro del Centro de Alto Rendimiento Estatal del Parque Niños Héroes, cuenta con los jugadores de más alto nivel en Nuevo León.

Por lo tanto, las universidades locales se nutren de estos tenistas para jugar en sus respectivos eventos nacionales.

En el caso de los Tigres de la UANL, los jugadores Emiliano Aguilera y Leonardo Aguilar se llevaron los máximos honores tanto en singles como en dobles en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, realizados en la Ciudad de México.

Aguilera y Aguilar se enfrentaron en la final de singles, con triunfo para el primero y dándole a la “Uni” las medallas de oro y plata en este deporte.

En el dobles, ambos felinos hicieron pareja para derrotar a la dupla de la Universidad Anáhuac Mayab, para cerrar el dominio de los Tigres de la UANL de manera contundente en el deporte blanco.

“Gracias a Fernando Ochoa como director de la academia por estar al pendiente de nosotros, por apoyarnos… y es un oro más para la ‘Uni’ ”, expresó Aguilera.

En la Conadeip, la institución del deporte de universidades privadas, Antonella Marín, quien también entrena en el Ochoa Tennis Team, logró el segundo lugar de la temporada del Campeonato Nacional de Tenis Universitario en la modalidad de singles.

“Es el fruto de las asoleadas, las friegas, los regaños, midiendo, evaluando, tirando canastos; aquí todo mundo le entramos con ellos. A ‘Leo’ (Aguilar) me lo traje de Michoacán a entrenar aquí y hablé con ‘Chikis’ (José Alberto Pérez, director de deportes de la UANL) para que le diera una beca y aquí están los resultados”, indicó Fernando Ochoa.

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