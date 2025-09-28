Isaac del Toro brilla junto a Pogacar en Mundial de ciclismo

El mexicano Isaac del Toro terminó séptimo en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo en Ruanda, destacando por su colaboración con el esloveno Tadej Pogacar. A cien kilómetros de la meta, Del Toro y Pogacar formaron una dupla que dejó a más de un minuto al resto del pelotón.

Pogacar cruzó la meta en solitario tras seis horas, 21 minutos y 20 segundos, mientras que el belga Remco Evenepoel llegó un minuto y veinte segundos después. La prueba de 267 kilómetros, con clima extremo y colinas implacables como el muro de Kigali, redujo el grupo de competidores a poco más de treinta.

Durante 35 kilómetros, Del Toro acompañó a Pogacar, evidenciando la estrategia de equipo que practicaron juntos en UAE Team Emirates.

Sin embargo, a 65 kilómetros del final, el mexicano no pudo mantener el ritmo del esloveno, quien se fue solo hacia la victoria.

El segundo lugar fue para Evenepoel, tras cambiar dos veces de bicicleta y remontar desde tres minutos de desventaja, mientras que el irlandés Ben Healy completó el podio.

“Fue un sueño trabajar con Isaac, aunque al final me quedé solo”, declaró Pogacar, quien destacó el esfuerzo de su compañero pese a sus problemas estomacales durante la carrera.

