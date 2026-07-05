Canadiense rompe el récord mundial de los 200 metros mariposa

Summer McIntosh impuso un nuevo récord mundial en los 200 metros mariposa al detener el cronómetro en 2:01.65 y romper una marca vigente desde 2009

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La nadadora canadiense Summer McIntosh estableció un nuevo récord mundial en los 200 metros mariposa al registrar un tiempo de 2:01.65 minutos durante las pruebas selectivas de Canadá.

Con apenas 19 años, McIntosh superó la marca de 2:01.81 impuesta por la china Liu Zige en 2009, un récord que permaneció vigente durante 16 años y que fue conseguido en la llamada era de los supertrajes.

Al tocar la pared y confirmar el nuevo registro, la canadiense celebró golpeando el agua con los puños mientras sonreía, en medio de la ovación del público presente en la piscina olímpica.

McIntosh ya había estado cerca de romper la marca en 2025, cuando registró un tiempo de 2:01.99 en los Campeonatos Mundiales, quedándose a solo 0.18 segundos del récord.

WORLD RECORD SUMMER MCINTOSH



SHE’S DONE IT IN MONTREAL



Canadian swimmer phenom Summer McIntosh takes down the longest standing women’s world record (6,101 days).



It’s an astounding 2:01.65 in the 200m butterfly. McIntosh now holds FOUR long course world records pic.twitter.com/kgoeCNMGJN — Devin Heroux (@Devin_Heroux) July 5, 2026

Entrenamiento con el excoach de Michael Phelps

La competencia también representó la primera oportunidad para muchos aficionados canadienses de verla competir desde que decidió mudarse a Austin, Texas, para entrenar bajo la dirección de Bob Bowman, reconocido por haber guiado a Michael Phelps a conquistar un récord de 23 medallas de oro olímpicas.

McIntosh buscará más títulos antes del Pan Pacífico

La triple campeona olímpica continuará su participación en las pruebas selectivas de Canadá con un exigente programa que incluye los 400 metros combinado individual, los 400 metros libres y los 200 metros combinado individual.

Posteriormente competirá en los Campeonatos Pan Pacífico, que se celebrarán en Irvine, California, donde buscará ampliar su dominio en la natación internacional.