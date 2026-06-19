Ismaël Koné es operado por doble fractura en el Mundial FIFA™

El canadiense Ismaël Koné fue operado tras fracturarse tibia y peroné en el partido ante Qatar; su recuperación ya está en marcha

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El mediocampista canadiense Ismaël Koné fue sometido a una cirugía luego de sufrir una doble fractura en la pierna izquierda durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, informó la Asociación Canadiense de Fútbol.

El jugador, de 24 años, se fracturó la tibia y el peroné tras una fuerte entrada por detrás del futbolista catarí Assim Madibo en el minuto 51 del partido en el que Canadá goleó 6-0 a Qatar.

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Lesión y operación tras el partido

La acción derivó en la expulsión de Madibo, quien recibió tarjeta roja por la gravedad de la falta. Posteriormente, el jugador ofreció disculpas personalmente a Koné al finalizar el encuentro.

La intervención quirúrgica se realizó la noche del jueves, pocas horas después del incidente, con el objetivo de estabilizar las fracturas sufridas por el mediocampista.

Tras la operación, Koné compartió un mensaje en redes sociales en el que agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de aficionados, compañeros y seguidores.

“Ni siquiera pueden imaginar lo agradecido que estoy con todos los que se comunicaron conmigo y me tienen en sus oraciones”, expresó el futbolista.

Asimismo, envió un mensaje especial a sus compañeros de selección, asegurando que continuará apoyándolos desde fuera del campo durante su recuperación.

“A los hermanos canadienses, me convertí en entrenador asistente para apoyarlos desde la banda. Volveré muy pronto y seguiremos creando más recuerdos juntos”, añadió.

Trayectoria reciente

Koné venía de completar su primera temporada con el club italiano Sassuolo, consolidándose como una de las piezas importantes del mediocampo canadiense.

Su lesión representa una baja sensible para la selección en plena competencia, mientras se espera su evolución médica y proceso de rehabilitación.