Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
santiago_lopez_ottawa_4eebee4422
Deportes

Santiago López llega a Atlético Ottawa; busca lugar en el Mundial

Su llegada al club canadiense responde a una estrategia clara: competir en una liga en crecimiento y ganar visibilidad internacional.

  • 17
  • Abril
    2026

El canterano de Pumas, Santiago López, dio un paso clave en su carrera al incorporarse al Atlético Ottawa, equipo de la Canadian Premier League, con la mira puesta en una posible convocatoria rumbo al Mundial 2026.

El movimiento no solo representa su primera experiencia internacional, sino también una oportunidad para posicionarse dentro del radar de la selección de Canadá, país que será coanfitrión de la próxima Copa del Mundo junto a México y EUA.

¿Por qué llega Santiago López al Atlético Ottawa?

El joven futbolista mexicano busca sumar minutos y continuidad en el extranjero, algo que podría resultar determinante en su desarrollo profesional. Su llegada al club canadiense responde a una estrategia clara: competir en una liga en crecimiento y ganar visibilidad internacional.

Atlético Ottawa se ha convertido en una plataforma para talento joven, especialmente para jugadores que buscan consolidarse fuera de México y abrirse camino en selecciones nacionales.

El objetivo: pelear un lugar en el Mundial 2026

Uno de los factores clave en la decisión de López es su posibilidad de ser considerado por la selección canadiense. Gracias a su elegibilidad, el futbolista podría competir por un lugar en el equipo que disputará el Mundial 2026.

El torneo marcará un hecho histórico al ser el primero con 48 selecciones y organizado por tres países, lo que amplía las oportunidades para jugadores que buscan integrarse a combinados nacionales emergentes.

Un camino abierto en la selección de Canadá

Canadá continúa en proceso de consolidación futbolística y busca ampliar su base de jugadores de cara a 2026.

Para Santiago López, su paso por Atlético Ottawa no solo representa un cambio de club, sino una oportunidad concreta de acercarse a una Copa del Mundo que se jugará en casa para la selección canadiense.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

seleccion_mexico_9d5843a211
Revelan a los 18 mexicanos del álbum del Mundial 2026
cesar_ramos_katia_itzel_a0e864696a
Respalda César Ramos a Katia Itzel y critica machismo deportivo
03_ENTREGA_SAMUEL_GARCIA_MURALES_DEL_CORREDOR_FIFA_DEL_PROYECTO_TRAZOS_MUNDIALISTAS_1aed72ca3f
NL entrega murales del Corredor FIFA rumbo al Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

capturan_a_cuatro_medio_millon_1377c48060
Fuerza Civil captura a tres con casi $500,000 en Linares
Captura_de_pantalla_2026_04_18_213304_a5376d980d
Rayados se hunde en su casa tras derrota ante Pachuca
lazaro_muerto_michoacan_ba6962db7a
Confirma Fiscalía homicidio de activista Lázaro Mendoza
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×