Santiago López llega a Atlético Ottawa; busca lugar en el Mundial

El canterano de Pumas, Santiago López, dio un paso clave en su carrera al incorporarse al Atlético Ottawa, equipo de la Canadian Premier League, con la mira puesta en una posible convocatoria rumbo al Mundial 2026.

El movimiento no solo representa su primera experiencia internacional, sino también una oportunidad para posicionarse dentro del radar de la selección de Canadá, país que será coanfitrión de la próxima Copa del Mundo junto a México y EUA.

¿Por qué llega Santiago López al Atlético Ottawa?

El joven futbolista mexicano busca sumar minutos y continuidad en el extranjero, algo que podría resultar determinante en su desarrollo profesional. Su llegada al club canadiense responde a una estrategia clara: competir en una liga en crecimiento y ganar visibilidad internacional.

Atlético Ottawa se ha convertido en una plataforma para talento joven, especialmente para jugadores que buscan consolidarse fuera de México y abrirse camino en selecciones nacionales.

El objetivo: pelear un lugar en el Mundial 2026

Uno de los factores clave en la decisión de López es su posibilidad de ser considerado por la selección canadiense. Gracias a su elegibilidad, el futbolista podría competir por un lugar en el equipo que disputará el Mundial 2026.

El torneo marcará un hecho histórico al ser el primero con 48 selecciones y organizado por tres países, lo que amplía las oportunidades para jugadores que buscan integrarse a combinados nacionales emergentes.

Un camino abierto en la selección de Canadá

Canadá continúa en proceso de consolidación futbolística y busca ampliar su base de jugadores de cara a 2026.

Para Santiago López, su paso por Atlético Ottawa no solo representa un cambio de club, sino una oportunidad concreta de acercarse a una Copa del Mundo que se jugará en casa para la selección canadiense.

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