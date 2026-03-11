Canadá derrota a Cuba 7-2 y avanza a Cuartos del Clásico Mundial

La selección de Canadá alcanzó un hito sin precedentes este miércoles al vencer 7-2 a Cuba en el estadio Hiram Bithorn, asegurando por primera vez en su historia el pase a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

Con este resultado, el equipo canadiense no solo avanzó de ronda, sino que terminó como líder del Grupo A, desplazando a Puerto Rico a la segunda posición.

El conjunto dirigido por Ernie Whitt cerró la primera fase con una marca de tres victorias y una derrota (3-1). Aunque empató en récord con Puerto Rico, los canadienses se quedaron con la cima del grupo gracias al criterio de desempate por carreras: anotaron 21 y permitieron 10, superando el balance de 15-7 de la novena local.

BIG punchout from Macko and we are onto the seventh!🇨🇦⚾️#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/LM0yDn4RgT — Baseball Canada 🇨🇦⚾️ (@baseballcanada) March 11, 2026

Dominio en el montículo y bateo oportuno

La victoria se cimentó en una labor dominante del lanzador Cal Quantrill, quien trabajó cinco entradas permitiendo apenas una carrera sucia y dos imparables, además de recetar cinco ponches.

En el aspecto ofensivo, Abraham Toro fue protagonista al conectar un cuadrangular solitario en la quinta entrada que puso el marcador 2-0.

Previamente, Owen Caissie había roto el empate inicial en el tercer inning con un elevado de sacrificio. Aunque Cuba logró descontar en el quinto episodio, Canadá respondió con un rally decisivo de tres carreras en la sexta entrada, impulsadas por un doble de Bo Naylor y un sencillo de Otto López.

Toro TATER 💥🚀



Canada now leads 2-0 in the fifth. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/ttwDz56333 — Baseball Canada 🇨🇦⚾️ (@baseballcanada) March 11, 2026

Cuba se despide prematuramente

Para la selección cubana, este resultado representa un duro golpe tras haber alcanzado las semifinales en la edición de 2023.

A pesar de los esfuerzos de Ariel Martínez, quien impulsó una carrera en el séptimo inning para acercar el marcador 5-2, el relevo canadiense y la ofensiva de Josh Naylor y Owen Caissie terminaron por sepultar las esperanzas de la isla en los episodios finales. Cuba se despide del torneo con un balance de 2-2.

Rumbo a Houston

Con el boleto en mano, Canadá viajará a Houston, para disputar los cuartos de final este sábado. Su rival será el equipo que resulte segundo en el Grupo B, posición que se definirá esta noche entre México, Estados Unidos e Italia.

