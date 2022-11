'Canelo' Álvarez pide disculpas a Lionel Messi

Por medio de su cuenta de Twitter, el boxeador mexicano pidió disculpas a Messi y a toda Argentina tras la polémica generada en días pasados.

Después de varios días de polémica, el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez se disculpó con el argentino, Lionel Messi por sus amenazas y comentarios fuera de lugar.

Recordemos que las amenazas del pugilista tapatío hacia ‘La Pulga’ se dio luego de que se difundiera un video en donde supuestamente el argentino ‘pateaba’ una playera de la Selección Mexicana.

Esta acción despertó la ira del 'Canelo', quien hasta amenazó con abofetear a Messi si este se lo topaba, debido a esto varios futbolistas como ‘Kun’ Agüero y hasta el mexicano Andrés Guardado salieron a defender al '10' de Argentina.

'¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!', amenazó 'Canelo' a Messi hace dos días tras el gesto del astro argentino en el vestuario del Estadio Lusail.

'¡Así como respeto Argentina tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra... no sea tanto!', sentenció el boxeador jalisciense.

Ante esto, ex compañeros y amigos de Messi, entre los que destacan Sergio Agüero y Cesc Fàbregas, no dudaron en salir en defensa del astro argentino, pero el boxeador no se quedó callado y les respondió agresivamente.



“Señor Canelo no busque excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, respondió el delantero retirado Sergio Agüero al último de los tuits del tapatío.

Ante este tuit el ‘Canelo’ llamó hipócrita al exdelantero del Manchester City:

'Tú también cabrón… me escribías ay ay Canelo y ahora mamando, no seas hipócrita cabrón'.

Y más tarde el mexicano aseguró que Agüero le escribió mensajes directos de Instagram.

“¿Desleal? Desleal lo que hiciste, ahorita mismo escribes esto y hace un minuto te cag... en mis dm de instagram, hay que ser claros y sin rodeos. Más bien, hay que tener hue…!”, le dijo ‘Canelo’ Álvarez a Agüero en Twitter.

Canelo se disculpa con Messi

Saúl 'Canelo' Álvarez ofreció este miércoles disculpas a Lionel Messi y a toda Argentina por haber causado polémica y dijo haberse dejado llevar por la 'pasión y el amor que siento por mi país'.

'Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí', escribió.

Finalizó deseando 'mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final'.

Con información de info7.mx