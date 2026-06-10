Casa Blanca alista cartelera histórica de UFC Freedom 25

La Casa Blanca se prepara para albergar el UFC Freedom 250 el domingo 14 de junio, un evento inédito de artes marciales mixtas que se realizará en el Jardín Sur como parte de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

La función será una de las más singulares en la historia de UFC, al llevar una cartelera profesional al complejo presidencial con peleas de campeonato, producción especial y un operativo de seguridad reforzado.

Evento tendrá capacidad limitada en la Casa Blanca

El montaje contempla una capacidad aproximada de 4 mil 300 espectadores dentro del complejo, entre invitados especiales, miembros de las Fuerzas Armadas y asistentes acreditados.

Además del público dentro del recinto, se espera que miles de aficionados sigan las actividades desde zonas cercanas de Washington, donde se instalarían pantallas y espacios especiales para acompañar el evento.

Debido al aforo limitado, se habilitó una gran área para aficionados en The Ellipse, el parque ubicado al sur de la Casa Blanca.

Ahí se espera recibir hasta 85 mil personas con pantallas gigantes para seguir la función.

La pelea estelar será la unificación del campeonato ligero entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, uno de los combates más esperados por el nivel y estilo agresivo de ambos peleadores.

El combate representa el principal atractivo deportivo de la noche y será el centro de una cartelera diseñada para proyectar al evento como uno de los más grandes del año para la empresa.

En la pelea coestelar, Alex Pereira enfrentará a Ciryl Gane por el campeonato interino de peso completo, en un duelo que podría colocar a Pereira cerca de una marca histórica dentro de UFC.

Cartelera suma peleas de alto impacto

Además de los combates titulares, la función incluirá enfrentamientos como Sean O'Malley vs Aiemann Zahabi y Michael Chandler vs Mauricio Ruffy, duelos que refuerzan el atractivo de la noche.

También se espera la participación de otros nombres importantes durante la semana del evento, como Derrick Lewis, Bo Nickal, Diego Lopes y Steve Garcia, dentro de las actividades y programación relacionadas con la cartelera.

Full card for #UFCFreedom250 Ilia Topuria vs Justin Gaethje taking place at the White House in Washington DC this Sunday June 14 👊 #UFCWhiteHouse pic.twitter.com/5YrsOuS074 — The Cage Report (@thecagereport_) June 7, 2026

Los pesajes oficiales y actos promocionales están contemplados en el área del Lincoln Memorial, mientras que las peleas principales se realizarán en la Casa Blanca.

Seguridad y logística marcan la organización

La realización del UFC Freedom 250 implica un operativo especial con participación del Servicio Secreto, agencias federales y personal de seguridad de la organización.

Los accesos al complejo estarán sujetos a estrictos controles, debido a la naturaleza del recinto y a la presencia de invitados de alto perfil durante una función con gran exposición mediática.

La producción del evento también contempla una transmisión de gran escala, con infraestructura diseñada para convertir el Jardín Sur en una arena temporal de combate.

El UFC Freedom 250 marcará la primera ocasión en que una función profesional de artes marciales mixtas se celebre dentro de la Casa Blanca.

Más allá de la cartelera, el evento mezcla deporte, espectáculo y simbolismo nacional al formar parte de las actividades por el aniversario 250 de Estados Unidos.

Con peleas de campeonato, aforo limitado y una producción fuera de lo común, la Casa Blanca quedará convertida por una noche en uno de los escenarios más inesperados en la historia reciente del deporte profesional.

Comentarios