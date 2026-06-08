Central Park reunirá a 50 mil fans para la final del Mundial 2026

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, anunciaron este lunes la realización de un evento masivo en Central Park para que miles de personas puedan seguir en directo el partido que definirá al nuevo campeón del mundo el próximo 19 de julio.

La denominada watch party tendrá capacidad para aproximadamente 50 mil asistentes y será completamente gratuita, en un esfuerzo por acercar el torneo a los aficionados que no podrán asistir al estadio donde se disputará la final.

Las autoridades informaron que el ingreso al evento estará sujeto a un sistema de registro y sorteo de boletos, con el objetivo de garantizar una distribución ordenada y equitativa de los espacios disponibles.

El registro abrirá el próximo 11 de julio a las 10:00 horas y permanecerá disponible hasta el 16 de julio. Los aficionados seleccionados podrán disfrutar del encuentro en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

Además, se anunció que alrededor de 10 mil entradas, equivalentes al 20% de la capacidad total, estarán reservadas para organizaciones comunitarias, grupos de fútbol juvenil y asociaciones sin fines de lucro.

La medida busca ampliar el acceso al evento y permitir que más sectores de la población participen en la celebración deportiva.

Nueva York se declara capital del Mundial

Durante la presentación del evento, la gobernadora Kathy Hochul destacó el papel central que tendrá la ciudad durante la Copa del Mundo y aseguró que Nueva York será uno de los grandes protagonistas del torneo.

“Nueva York no solo acoge el Mundial de Fútbol, Nueva York es el Mundial de Fútbol”, expresó la mandataria durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La región de Nueva York y Nueva Jersey figura entre las sedes oficiales del campeonato y será la encargada de albergar la gran final en el MetLife Stadium, uno de los escenarios deportivos más importantes de Estados Unidos.

La final del Mundial promete convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta y contará con un espectáculo de medio tiempo sin precedentes para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los organizadores confirmaron la participación de artistas internacionales como Shakira, Madonna y la agrupación surcoreana BTS, en una producción que ya es comparada con los tradicionales espectáculos del Super Bowl.

La combinación de fútbol y entretenimiento ha generado una enorme expectativa entre los aficionados y ha contribuido al aumento de la demanda por entradas para el encuentro decisivo.

Buscan acercar el Mundial a todos los aficionados

El alcalde Zohran Mamdani destacó que la iniciativa busca ofrecer una alternativa accesible para los seguidores del fútbol, especialmente ante los elevados costos que han alcanzado los boletos para los principales eventos deportivos.

“No tendrás que gastar miles de dólares para ver la final junto a tus vecinos neoyorquinos”, afirmó el edil al presentar el proyecto.

Mamdani recordó que los precios de las entradas para el Mundial y para las finales de la NBA han alcanzado cifras difíciles de asumir para muchas familias, por lo que la ciudad ha impulsado diversas acciones para facilitar el acceso de la población al torneo.

La gran fiesta de Central Park será el evento principal, pero no el único. Las autoridades adelantaron que también se organizarán transmisiones públicas en los cinco distritos de Nueva York para que más aficionados puedan seguir la final en espacios comunitarios.

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