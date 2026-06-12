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Dirigirá César Ramos duelo entre Irán y Nueva Zelanda

Su nombramiento para este compromiso mundialista lo coloca nuevamente en el escenario más importante del futbol internacional.

  • 12
  • Junio
    2026

El arbitraje mexicano tendrá representación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la designación de César Arturo Ramos como árbitro central para el partido entre Irán y Nueva Zelanda, programado para el próximo 15 de junio en Los Ángeles.

La Comisión de Árbitros de la FIFA confirmó la presencia del silbante mexicano en uno de los encuentros de la fase de grupos, una muestra de la confianza que el organismo mantiene en su trayectoria dentro de competiciones internacionales.

Ramos cuenta con experiencia en torneos de máxima exigencia y se ha consolidado como uno de los árbitros más reconocidos de la Concacaf. 

Terna mexicana estará presente en Los Ángeles

El árbitro central estará acompañado por los asistentes mexicanos Alberto Morín y Marco Bisguerra, quienes integrarán la terna encargada de impartir justicia durante el encuentro.

La presencia de los tres representantes mexicanos permitirá mantener un equipo de trabajo con experiencia compartida y coordinación dentro del terreno de juego, un aspecto fundamental para la toma de decisiones en acciones de fuera de lugar y jugadas de apreciación.

México mantiene presencia en el Mundial

La designación de Ramos, Morín y Bisguerra refuerza la participación de México dentro de la estructura arbitral de la Copa del Mundo 2026. Además de los futbolistas y selecciones participantes, los árbitros también son evaluados constantemente por la FIFA para dirigir encuentros de alta relevancia.

Con este nombramiento, el arbitraje mexicano volverá a tener protagonismo en una de las competencias deportivas más importantes del planeta.


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