Respalda César Ramos a Katia Itzel y critica machismo deportivo

El árbitro mexicano César Ramos expresó su respaldo a la silbante Katia Itzel García rumbo al Mundial 2026, en medio de cuestionamientos y críticas que han surgido tras su designación para el torneo.

En este contexto, el silbante defendió su trayectoria y llamó a generar un entorno de apoyo, al considerar que su presencia representa un logro dentro del arbitraje nacional.

¿Qué dijo César Ramos sobre Katia Itzel?

“Un ejemplo nacional, un orgullo, van dos mujeres al Mundial, una es mexicana, habrá que aplaudir eso, habrá que apoyarla, habrá que hacer una campaña positiva para que llegue motivada al evento”.

César Ramos destacó que la árbitra ha cumplido con todos los requisitos exigidos a nivel internacional, al igual que cualquier otro integrante del gremio.

“Es una gran muchacha, entrena muy fuerte, hace los tiempos que nos piden a los hombres, y por algo está ahí, nadie le ha regalado un segundo”.

El proceso para llegar al arbitraje internacional

El árbitro explicó que alcanzar este nivel implica un proceso riguroso, en el que no existen atajos ni beneficios externos. También subrayó la exigencia física y la disciplina necesarias para mantenerse en competencia internacional.

“Y algo muy importante, cuidar tu salud y cuidar tus piernas, ¿para qué? para dar los tiempos que te exige FIFA, o tu confederación, para poder dirigir un partido”.

Señala resistencia al éxito femenino

Durante sus declaraciones, César Ramos también hizo referencia al entorno en el que se ha desarrollado la conversación en torno a la árbitra.

“Estamos en un país que culturalmente no acepta el éxito femenino”.

El comentario surge luego de cuestionamientos sobre la reacción de algunos sectores del arbitraje y del entorno futbolístico ante la designación de Katia Itzel García.

Un respaldo en la antesala del Mundial 2026

Katia Itzel García formará parte del equipo arbitral en la Copa del Mundo, lo que la coloca como una de las representantes mexicanas en el torneo que se celebrará en Norteamérica.

Las declaraciones de César Ramos se suman a las voces que respaldan su participación y ponen sobre la mesa la discusión sobre las condiciones que enfrentan las mujeres dentro del futbol profesional.

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