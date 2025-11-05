Cerrar X
Charlie Woods comparte un nuevo logro con su padre Tiger

Charlie Woods fue incluido en el primer equipo All-America de la American Junior Golf Association, un honor que alguna vez también obtuvo su padre

  • 05
  • Noviembre
    2025

No cabe duda de que Charlie Woods sigue los pasos de su padre, Tiger Woods. El joven golfista fue incluido en el primer equipo All-America de la American Junior Golf Association (AJGA), un honor que alguna vez también obtuvo el 15 veces campeón de majors.

Charlie, quien cursa la secundaria en el sur de Florida, forma parte del grupo de 12 jugadores seleccionados por la AJGA en su lista anual. Entre ellos destaca Miles Russell, suplente en la Walker Cup de este año, elegido nuevamente como Jugador del Año.

En mayo, Woods Jr. consiguió su primer título individual al coronarse en el Team TaylorMade Invitational.

El segundo equipo All-America incluyó a Mason Howell, campeón del U.S. Amateur y participante en la Walker Cup, y a Cameron Kuchar, hijo del golfista Matt Kuchar, quien planea asistir a TCU.

En la rama femenina, la canadiense Aphrodite Deng, residente en Nueva Jersey, fue nombrada Jugadora del Año tras ganar el U.S. Girls’ Junior y dos torneos de la AJGA.

Los equipos se definieron con base en el Ranking Rolex AJGA al 14 de octubre.


