‘Checo’ queda eliminado en Q1 del GP de México; saldrá lugar 18

Este sábado, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Pérez fue eliminado en la Q1, la primera ronda de clasificación, y partirá desde la posición 18 en la carrera de este domingo 27 de octubre.

Esta será la peor posición de salida de Pérez en su carrera en el Gran Premio de México.

Tras el frustrante desempeño, Pérez comentó sobre los problemas que enfrentó en su monoplaza: “El principal problema es que no puedo frenar el auto. Lo podemos ver en la telemetría, pero no entendemos por qué no podemos frenar el auto”, explicó.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌



Colapinto

Piastri

Perez

Ocon

Zhou



Two of the big hitters OUT at the first hurdle! 😱#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/OMlUZjQeB6