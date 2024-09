'Checo' queda octavo en GP de Italia; Leclerc de Ferrari vence

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, se llevó la victoria en el Gran Premio de Italia 2024, el decimosexto del Mundial de Fórmula 1, celebrado este domingo en Monza. Leclerc, con esta victoria, suma su séptima en la F1 y la segunda de la temporada, además de repetir su triunfo en Monza.

Por otra parte, Sergio "Checo" Pérez, del equipo Red Bull, terminó en la octava posición. Aunque Pérez lideró en dos ocasiones durante la carrera, su entrada a pits lo relegó a la octava posición. A pesar de superar a George Russell al inicio y realizar adelantamientos sobre Alex Albon y Kevin Magnussen al final, no pudo mejorar su posición final.

Oscar Piastri y Lando Norris, de McLaren, completaron el podio, ocupando el segundo y tercer lugar, respectivamente. Carlos Sainz, de Ferrari, terminó cuarto, mientras que el líder del Mundial, Max Verstappen de Red Bull, concluyó en la sexta plaza. Fernando Alonso, de Aston Martin, terminó undécimo, tres lugares detrás de Pérez. El debutante argentino Franco Colapinto, de Williams, logró una destacada duodécima posición.

Lewis Hamilton, de Mercedes, terminó quinto, con su compañero George Russell en séptimo lugar. Alex Albon y Kevin Magnussen también sumaron puntos al terminar noveno y décimo, respectivamente. Verstappen sigue liderando el Mundial con 303 puntos, 62 por delante de Norris. Red Bull mantiene el liderato en el campeonato de constructores, con McLaren acercándose a solo ocho puntos.

Your top 10 after an absolute CLASSIC in Monza 🇮🇹📈#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/c9cLNrftJW